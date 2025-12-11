Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

W czwartek na ogół zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 7 st. C na południowym wschodzie do 11 st. C na południowym zachodzie.

W piątek na południu i południowym zachodzie kraju powinno być słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C do 8 st. C. Cieplej będzie lokalnie na Przedgórzu Sudeckim, tam ok. 10 st. C.

W sobotę pogodna aura utrzyma się na południu Polski. Nad resztą kraju zdecydowanie więcej chmur, przelotne opady deszczu, na północy opady deszczu ze śniegiem. W nocy i rano miejscami, zwłaszcza na południu, mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 metrów - informuje IMGW. Na termometrach od 4 st. C do 8 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu lokalnie możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 7 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego, ponadto opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 4 st. C do 8 st. C. We wtorek utrzyma się na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, a termometry wskażą od 2 st. C do 7 st. C.

W środę na północnym zachodzie Polski okresami słabe opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie i nad morzem - wynika z prognozy IMGW.

Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach? Marek BAZAK/East News East News

Mróz i śnieg wrócą do Polski przed świętami?

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że zarówno amerykański model pogodowy GFS, jak i jego europejski odpowiednik ECMWF, wskazują na możliwy powrót zimowej pogody w okresie świątecznym.

"W okolicach 25-26 grudnia miałoby dojść według nich do zmiany cyrkulacji atmosferycznej nad naszą częścią Europy. Wiatr może wówczas zmienić kierunek z zachodniego i południowego na północny i północno-wschodni, co poskutkować ma spływem arktycznej masy" - wyjaśnia TwojaPogoda.pl.

Wówczas możemy mieć do czynienia z całodobowym mrozem, a w niektórych regionach kraju również z opadami śniegu. "Podczas świąt śniegu miałoby jednak spaść niewiele, najwyżej od 1 do 3 centymetrów, tylko na obszarach górzystych nieco więcej" - czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

