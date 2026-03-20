Jeszcze przed Wielkanocą potężne śnieżyce i pół metra śniegu? "Możliwy scenariusz"

Jagoda Pazur

Pogodne, ciepłe i słoneczne dni przeplatane z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz wyraźnie odczuwalnym chłodem w niektórych regionach - tak na najbliższe dni prezentuje prognoza pogody. Niewykluczone, że na koniec marca krajobraz na południu kraju zrobi się biały.

Na koniec marca na południu Polski mogą pojawić się obfite opady śniegu123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz po południu na północy możliwe rozpogodzenia. W wielu regionach mogą pojawić się słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 7 st. C na północy i północnym wschodzie do 12 st. C na południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam miejscami ok. 5 st. C.

W sobotę w południowej części kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane oraz duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich ponownie opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach samego śniegu.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 11 st. C. Niższe wartości tylko na obszarach podgórskich Karpat, tam ok. 5 st. C.

W niedzielę zdecydowanie więcej momentów ze słońcem, ponieważ zachmurzenie będzie małe, w południowo-wschodniej części kraju także umiarkowane - wynika z prognozy IMGW. Termometry wskażą od 10 st. C do 13 st. C. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam od 6 st. C do 9 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Opady deszczu możliwe na krańcach południowych, tam również zdecydowanie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy do 15 st. C na południu i południowym zachodzie, na wybrzeżu ok. 8 st. C.

We wtorek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północny i zachodzie wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie ok. 7 st. C na wybrzeżu i 9 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na zachodzie Polski.

W środę zachmurzenie duże z przemieszczającymi się od zachodu do centrum przelotnymi opadami deszczu, w Sudetach śniegu - przekazał IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 10 st. C na północnym zachodzie do 15 st. C na południu.

W czwartek zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Najcieplej będzie na wschodzie, bo od 10 st. C do 15 st. C. Nad resztą kraju od 4 st. C do 10 st. C.

W rejonach podgórskich i w górach zima jeszcze nie ustępuje wiośnie123RF/PICSEL

Południe Polski będzie się zmagać ze śnieżycami?

Serwis TwojaPogoda.pl poinformował, że model pogodowy ECMWF wskazuje na obfite opady śniegu, które miałyby się pojawić na południu Polski.

"Między 27 a 30 marca mogą przejść śnieżyce z prawdziwego zdarzenia. Prognozuje się, że może spaść od 10 do 30 centymetrów śniegu na nizinach przez 30-50 cm w miejscowościach podgórskich do nawet 50-100 cm w górach" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

Dodano również, że: "Niże z południa Europy są bardzo kłopotliwe w prognozowaniu, dlatego do przewidywań modeli pogodowych należy podchodzić z ostrożnością, ale mimo to mieć na uwadze, że taki scenariusz jest o tej porze roku jak najbardziej możliwy".

