Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz po południu na północy możliwe rozpogodzenia. W wielu regionach mogą pojawić się słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 7 st. C na północy i północnym wschodzie do 12 st. C na południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam miejscami ok. 5 st. C.

W sobotę w południowej części kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane oraz duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich ponownie opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach samego śniegu.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 11 st. C. Niższe wartości tylko na obszarach podgórskich Karpat, tam ok. 5 st. C.

W niedzielę zdecydowanie więcej momentów ze słońcem, ponieważ zachmurzenie będzie małe, w południowo-wschodniej części kraju także umiarkowane - wynika z prognozy IMGW. Termometry wskażą od 10 st. C do 13 st. C. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam od 6 st. C do 9 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Opady deszczu możliwe na krańcach południowych, tam również zdecydowanie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy do 15 st. C na południu i południowym zachodzie, na wybrzeżu ok. 8 st. C.

We wtorek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północny i zachodzie wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie ok. 7 st. C na wybrzeżu i 9 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na zachodzie Polski.

W środę zachmurzenie duże z przemieszczającymi się od zachodu do centrum przelotnymi opadami deszczu, w Sudetach śniegu - przekazał IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 10 st. C na północnym zachodzie do 15 st. C na południu.

W czwartek zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Najcieplej będzie na wschodzie, bo od 10 st. C do 15 st. C. Nad resztą kraju od 4 st. C do 10 st. C.

W rejonach podgórskich i w górach zima jeszcze nie ustępuje wiośnie 123RF/PICSEL

Południe Polski będzie się zmagać ze śnieżycami?

Serwis TwojaPogoda.pl poinformował, że model pogodowy ECMWF wskazuje na obfite opady śniegu, które miałyby się pojawić na południu Polski.

"Między 27 a 30 marca mogą przejść śnieżyce z prawdziwego zdarzenia. Prognozuje się, że może spaść od 10 do 30 centymetrów śniegu na nizinach przez 30-50 cm w miejscowościach podgórskich do nawet 50-100 cm w górach" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

Dodano również, że: "Niże z południa Europy są bardzo kłopotliwe w prognozowaniu, dlatego do przewidywań modeli pogodowych należy podchodzić z ostrożnością, ale mimo to mieć na uwadze, że taki scenariusz jest o tej porze roku jak najbardziej możliwy".

