Które tekstylia powinny trafić do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów w postaci tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu. Coraz więcej gmin w Polsce decyduje się na rozwiązania mające zwiększyć efektywność zbierania odpadów tekstylnych, m.in. poprzez organizowanie tzw. mobilnych PSZOK-ów. Mowa o samochodach dostawczych, które w określone dni zatrzymują się we wskazanych wcześniej puntach, do których mieszkańcy gminy mogą sprawnie oddać odpady tekstylne i niepotrzebną odzież.

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Co powinno trafić do PSZOK? 123RF/PICSEL

Kolejna gmina w Polsce z mobilnym PSZOK-iem

Władze Gminy Pawłowice zdecydowały się na uruchomienie mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

"Coraz częściej pojemniki na odzież używaną ustawione na terenie gminy są przepełnione, a mieszkańcy mają problem z pozbyciem się niepotrzebnych ubrań i tekstyliów. W odpowiedzi na tę sytuację Gmina Pawłowice organizuje mobilną zbiórkę tekstyliów" - wskazano w oficjalnym komunikacie.

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Dodano, że akcja ma dwa cele. Po pierwsze umożliwi mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych tekstyliów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po drugie pozwoli przekazać do ponownego wykorzystania odzież, która wciąż nadaje się do noszenia.

Wyjaśniono, że przed oddaniem należy posegregować tekstylia na dwie grupy: odzież i tekstylia czyste, wyprane i nadające się do ponownego użycia oraz odzież i tekstylia zużyte, zniszczone lub uszkodzone. Obie grupy należy dostarczyć w osobnych i podpisanych workach.

Zaznaczono, że tekstylia będą odbierane tylko od mieszkańców Gminy Pawłowice, dlatego warto zabrać ze sobą Kartę Mieszkańca lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie. Mobilny PSZOK będzie zatrzymywał się do 25 czerwca w ośmiu, wskazanych przez gminę miejscach.

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