Co koniecznie musi trafić do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów w postaci tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

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Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu. Coraz więcej gmin w Polsce decyduje się na rozwiązania mające zwiększyć efektywność zbierania odpadów tekstylnych, m.in. poprzez organizowanie tzw. mobilnych PSZOK-ów. Mowa o samochodach dostawczych, które w określone dni zatrzymują się we wskazanych wcześniej puntach, do których mieszkańcy gminy mogą sprawnie oddać odpady tekstylne i niepotrzebną odzież.

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

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OZON ponownie ruszy w Gdańsk we wrześniu i październiku Piotr Hukalo East News

W Gdańsku już nie tylko PSZOK, ale i mobilny OZON

W Gdańsku regularnie organizowane są Objazdowe Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (OZON), które docierają do wielu dzielnic miasta.

W ramach Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zbierane nieodpłatnie m.in. termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki techniczne, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna i metali, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - komputery, monitory, telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp., zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje - wskazuje oficjalny serwis miasta gdansk.pl.

W tym roku do takich zbiórek doszło już kilkukrotnie - w marcu, kwietniu, maju i w czerwcu - w zależności od dzielnicy. Najbliższą Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych zaplanowano na wrzesień i październik.

Dokładny harmonogram ze wskazaniem dzielnicy, ulicy, daty i godziny dostępny jest w serwisie czystemiasto.gdansk.pl, będącego marką Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

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