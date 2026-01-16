Od stycznia wzrósł abonament RTV

Od stycznia br. zdrożał abonament RTV, który jest obowiązkową opłatą. Przepisy zwalniają jednak z tego obowiązku pewną grupę osób, w tym m.in. seniorów, o ile mają oni ustalone prawo do emerytury, a wysokość tego świadczenia nie przekracza wskazanego limitu.

W 2025 r. opłata abonamentowa RTV za radioodbiornik wynosiła 8,70 zł miesięcznie. Zatem w skali roku należało wydać 104,40 zł. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosiła 27,30 zł miesięcznie. W związku z tym, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszczał opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniosła ona 327,60 zł.

Wysokość opłat abonamentowych określona jest w Rozporządzeniu KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłata abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r.

Od stycznia 2026 r. opłata za jeden miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 114 zł.

Opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Telefon komórkowy to odbiornik podlegający rejestracji

Mogłoby się wydawać, że urządzeniami spełniającymi definicję odbiorników radiowo-telewizyjnych są radia i telewizory. Poczta Polska na swojej stronie tłumaczy jednak, że katalog urządzeń jest zdecydowanie bardziej obszerny, powołując się tym samym na wyrok sądu.

"Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych" - wskazuje Poczta Polska.

Poczta Polska opiera się na orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu 2023 r. uznał, że "wraz z postępem techniki możliwość oglądania telewizji lub słuchania radia nie jest ograniczona jedynie do odbiorników radiowych lub telewizyjnych i słuchanie przez Internet radia lub oglądanie telewizji możliwe jest za pomocą nie tylko odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ale również komputera, tabletu, telefonu komórkowego, jak też innych urządzeń niewymienionych w ustawie".

Zatem odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1689, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, którego konstrukcja wskazuje na jego przeznaczenie zasadniczo do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych.

Poczta Polska dodaje, że charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

