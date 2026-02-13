Podano wskaźnik marcowej waloryzacji emerytur

Waloryzacja emerytur i rent w marcu br. wyniesie 5,3 proc. GUS przekazał, że inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2025 r. wyniosła 4,2 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 5,5 proc. Zgodnie z ustawową formułą do inflacji dolicza się 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli 1,1 proc.), co daje dokładnie 5,3 proc.

Wobec tego dzięki marcowej waloryzacji najniższa emerytura w Polsce wzrośnie z 1878,91 zł brutto do 1978,49 zł brutto. Dla seniorów oznacza to wzrost o 90 zł i 62 gr na rękę.

Rzecz jasna, oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent musi być ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w osobnym komunikacie, a następnie tę informację należy opublikować w Monitorze Polskim.

Ile po waloryzacji wyniesie trzynasta i czternasta emerytura?

Waloryzacja będzie miała również przełożenie na wysokość trzynastej oraz czternastej emerytury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - tzw. trzynastka jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca, natomiast wypłata tego świadczenia nastąpi w kwietniu.

Zatem po marcowej waloryzacji 13. emerytura wyniesie 1978,49 zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty netto, czyli na rękę, będą się różnić, ponieważ trzeba uwzględnić potrącenie zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej.

W przypadku 14. emerytury, jej wysokość również odpowiada kwocie minimalnej emerytury. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie po waloryzacji nie przekroczy 2900 zł brutto. Natomiast jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, wówczas 14. emerytura zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Reasumując - w 2026 r. pełna kwota 14. emerytury wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli ok. ok. 1714 zł netto (na rękę), a dokładna kwota zależy od indywidualnych potrąceń i podatku. Ponadto świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli jego wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł. Wypłata 14. emerytury w 2026 r. planowana jest na wrzesień.

