Rząd zdecydował ws. płacy minimalnej w 2026 roku

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Wówczas rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4806 zł brutto. Miało to oznaczać wzrost o 140 zł brutto w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r.

Z kolei zgodnie z czerwcową propozycją rządzących minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosiłaby 31,40 zł. Rada Ministrów przedstawiła wtedy propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

W poniedziałek 15 września br. rząd podjął ostateczną decyzję ws. wysokości przyszłorocznej pensji minimalnej. Od 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa - 31,40 zł.

W związku z tym, po odliczeniu m.in. składki na ubezpieczenie czy zaliczki na podatek dochodowy, pracownik zatrudniony na umowie o pracę i otrzymujący najniższe wynagrodzenie zainkasuje od stycznia 2026 r. ok. 3605,85 zł netto, czyli "na rękę" (wzrost o 94,93 zł netto).

Z czerwcową propozycją rządu nie zgadzały się związki zawodowe, które wskazywały, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku powinno wynosić nie mniej niż 5015 zł brutto. NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) przekonywały, że z uwagi m.in. na rosnące koszty życia, podwyżka proponowana przez rząd, może oznaczać dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zerowy wzrost ich płacy realnej.

Z kolei przedstawiciele pracodawców wychodzili wówczas z założenia, że płacę minimalną należy podnieść o 50 zł brutto.

Co wpływa na ustalenie minimalnego wynagrodzenia?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zmienia się zawsze 1 stycznia. W latach 2023 i 2024 kwoty aktualizowano dwukrotnie - 1 stycznia i 1 lipca. W 2025 r. wysokość płacy minimalnej zmieniła się tylko raz, 1 stycznia, i będzie obowiązywać przez cały rok.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce jest corocznie podnoszone o kwotę nie niższą niż prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

