Już wszystko jasne. Oto najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 roku

Jagoda Pazur

Jedni trzymają się klasyki i tradycji, inni wychodzą z założenia, że należy nadążać za obecnymi trendami, również w kontekście wybierania imion swoim pociechom. Oto lista najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce dzieciom w 2025 r.

Młoda kobieta o długich blond włosach uśmiecha się szeroko, tło stanowią rozmyte, jasne budynki i gałęzie drzew.
W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian. Zofia utrzymuje pozycję liderkiCanva ProINTERIA.PL

Zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w ubiegłym roku opublikował resort cyfryzacji, opierając się na statystykach przedstawionych przez rządowy serwis dane.gov.pl.

"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych" - czytamy w komunikacie.

Najpopularniejsze, pierwsze imiona żeńskie w 2025 roku

W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do I półrocza 2025 r. Zofia utrzymuje pozycję liderki. Drugie miejsce zajmuje Zuzanna. Maja awansowała na trzecią pozycję, wyprzedzając Laurę.

Top 10 imion dla dziewczynek (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)

  1. Zofia - 4415
  2. Zuzanna - 3881 (skok o jedną pozycję)
  3. Maja - 3873 (spadek z 2. miejsca)
  4. Laura - 3821
  5. Hanna - 3452
  6. Julia - 3207
  7. Oliwia - 3067
  8. Pola - 2812
  9. Alicja - 2788
  10. Emilia - 2556 (dołącza do czołówki z miejsca 12.)

Z kolei, gdy mowa o najpopularniejszych, drugich imionach, pierwsza trójka przedstawia się następująco: Maria, Anna, Zofia.

Młody mężczyzna z zarostem, ubrany w niebieski sweter i brązową czapkę z pomponem, stoi na tle rozmytej linii brzegowej z widocznymi skałami i morzem w tle.
Wśród imion dla chłopców wciąż numerem jeden jest Nikodem123RF/PICSEL

Najpopularniejsze, pierwsze imiona męskie w 2025 roku

Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.

Top 10 imion dla chłopców (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)

  1. Nikodem - 5772
  2. Antoni - 5253
  3. Leon - 5079 (skok z miejsca 4.)
  4. Jan - 5054 (spadek z miejsca 3.)
  5. Aleksander - 4687
  6. Franciszek - 4548
  7. Ignacy - 4222
  8. Stanisław - 3554
  9. Jakub - 3386
  10. Mikołaj - 3215

Do najpopularniejszych drugich imion męskich w 2025 należą: Jan, Piotr, Józef.

