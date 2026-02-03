Już wszystko jasne. Oto najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 roku
Jedni trzymają się klasyki i tradycji, inni wychodzą z założenia, że należy nadążać za obecnymi trendami, również w kontekście wybierania imion swoim pociechom. Oto lista najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce dzieciom w 2025 r.
Zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w ubiegłym roku opublikował resort cyfryzacji, opierając się na statystykach przedstawionych przez rządowy serwis dane.gov.pl.
"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych" - czytamy w komunikacie.
Najpopularniejsze, pierwsze imiona żeńskie w 2025 roku
W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do I półrocza 2025 r. Zofia utrzymuje pozycję liderki. Drugie miejsce zajmuje Zuzanna. Maja awansowała na trzecią pozycję, wyprzedzając Laurę.
Top 10 imion dla dziewczynek (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)
- Zofia - 4415
- Zuzanna - 3881 (skok o jedną pozycję)
- Maja - 3873 (spadek z 2. miejsca)
- Laura - 3821
- Hanna - 3452
- Julia - 3207
- Oliwia - 3067
- Pola - 2812
- Alicja - 2788
- Emilia - 2556 (dołącza do czołówki z miejsca 12.)
Z kolei, gdy mowa o najpopularniejszych, drugich imionach, pierwsza trójka przedstawia się następująco: Maria, Anna, Zofia.
Najpopularniejsze, pierwsze imiona męskie w 2025 roku
Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.
Top 10 imion dla chłopców (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)
- Nikodem - 5772
- Antoni - 5253
- Leon - 5079 (skok z miejsca 4.)
- Jan - 5054 (spadek z miejsca 3.)
- Aleksander - 4687
- Franciszek - 4548
- Ignacy - 4222
- Stanisław - 3554
- Jakub - 3386
- Mikołaj - 3215
Do najpopularniejszych drugich imion męskich w 2025 należą: Jan, Piotr, Józef.
