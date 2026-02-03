Zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w ubiegłym roku opublikował resort cyfryzacji, opierając się na statystykach przedstawionych przez rządowy serwis dane.gov.pl.

"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych" - czytamy w komunikacie.

Najpopularniejsze, pierwsze imiona żeńskie w 2025 roku

W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do I półrocza 2025 r. Zofia utrzymuje pozycję liderki. Drugie miejsce zajmuje Zuzanna. Maja awansowała na trzecią pozycję, wyprzedzając Laurę.

Top 10 imion dla dziewczynek (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)

Zofia - 4415 Zuzanna - 3881 (skok o jedną pozycję) Maja - 3873 (spadek z 2. miejsca) Laura - 3821 Hanna - 3452 Julia - 3207 Oliwia - 3067 Pola - 2812 Alicja - 2788 Emilia - 2556 (dołącza do czołówki z miejsca 12.)

Z kolei, gdy mowa o najpopularniejszych, drugich imionach, pierwsza trójka przedstawia się następująco: Maria, Anna, Zofia.

Wśród imion dla chłopców wciąż numerem jeden jest Nikodem 123RF/PICSEL

Najpopularniejsze, pierwsze imiona męskie w 2025 roku

Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.

Top 10 imion dla chłopców (w nawiasach - pozycja z I połowy 2025 r.)

Nikodem - 5772 Antoni - 5253 Leon - 5079 (skok z miejsca 4.) Jan - 5054 (spadek z miejsca 3.) Aleksander - 4687 Franciszek - 4548 Ignacy - 4222 Stanisław - 3554 Jakub - 3386 Mikołaj - 3215

Do najpopularniejszych drugich imion męskich w 2025 należą: Jan, Piotr, Józef.

Szlakami kultowych filmów w Europie. Magia czy turystyczna pułapka? INTERIA.PL