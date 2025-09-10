"K2. Jedziemy po bandzie". Już dziś kolejne skecze i kolejny gość specjalny
Polsat ponownie zaprasza widzów na ostrą jazdę bez trzymanki w towarzystwie Kabaretu K2. W nowym odcinku nie zabraknie świeżych skeczy, satyrycznych komentarzy i zaskakujących gości. Tym razem specjalnym uczestnikiem kabaretowej zabawy będzie aktor Michał Czernecki. Czy znany aktor da się wciągnąć w szalony świat kabaretu?
Drugi odcinek "K2. Jedziemy po bandzie" 10 września o 20:30 w Polsacie
W najbliższym odcinku na widzów czeka prawdziwa mieszanka hitowych formatów i premierowych pomysłów. Fani K2 mogą liczyć na najzabawniejsze perełki sieci w kabaretowym wydaniu czyli kultowe już "Głupoty z Internetów", a także najświeższe "Niewydarzenia" - wiadomości, których na próżno szukać w serwisach informacyjnych.
W programie również humorystyczny skecz "Posterunek" Michała Paszczyka traktujący o codzienności w mundurze.
Zobaczymy także skecz "Za wcześnie", który udowodni, że niektóre sytuacje naprawdę wymagają idealnego wyczucia chwili, zwłaszcza te… damsko-męskie.
Ponadto, absolutna nowość - "Damski Punkt Widzenia": świat oczami kobiet i codzienność pokazana w krzywym zwierciadle.
Zwieńczeniem programu będzie dowcip gościa specjalnego - Michała Czerneckiego, który postawi "kropkę nad i" w kabaretowym szaleństwie wieczoru.
Kabaret K2 ponownie pokaże, że "Jedziemy po bandzie" to tytuł, który zobowiązuje. Start - środa, 10 września, godzina 20:30 w Polsacie!