Drugi odcinek "K2. Jedziemy po bandzie" 10 września o 20:30 w Polsacie

W najbliższym odcinku na widzów czeka prawdziwa mieszanka hitowych formatów i premierowych pomysłów. Fani K2 mogą liczyć na najzabawniejsze perełki sieci w kabaretowym wydaniu czyli kultowe już "Głupoty z Internetów", a także najświeższe "Niewydarzenia" - wiadomości, których na próżno szukać w serwisach informacyjnych.

W programie również humorystyczny skecz "Posterunek" Michała Paszczyka traktujący o codzienności w mundurze.

Zobaczymy także skecz "Za wcześnie", który udowodni, że niektóre sytuacje naprawdę wymagają idealnego wyczucia chwili, zwłaszcza te… damsko-męskie.

Ponadto, absolutna nowość - "Damski Punkt Widzenia": świat oczami kobiet i codzienność pokazana w krzywym zwierciadle.

Zwieńczeniem programu będzie dowcip gościa specjalnego - Michała Czerneckiego, który postawi "kropkę nad i" w kabaretowym szaleństwie wieczoru.

Kabaret K2 ponownie pokaże, że "Jedziemy po bandzie" to tytuł, który zobowiązuje. Start - środa, 10 września, godzina 20:30 w Polsacie!

