Przed nami kolejny odcinek programu "K2. Jedziemy po bandzie", w którym nie zabraknie ostrych dowcipów i totalnie nieprzewidywalnych sytuacji. Gościem specjalnym będzie aktorka Anna Mucha, która razem z gospodarzem programu wyruszy w tę pełną humoru podróż.

Na widzów czeka mnóstwo atrakcji - premierowe "Damski Punkt Widzenia" i hitowy "Posterunek", a także klasyka w wykonaniu kabaretu K2 - kultowy "Przystanek". Tradycyjnie pojawią się uwielbiane przez widzów "Głupoty z internetów", a także kolejne szalone wydanie "Niewydarzeń" Bartosza Klauzinskiego.

"K2. Jedziemy po bandzie" zapraszają na odcinek, że... Mucha nie siada! Polska Akcja Humanitarna

Nie zabraknie również innych skeczów: wzruszająco-komicznego "Dziadka na święta" oraz przezabawnej "Influencerki". To będzie mieszanka, która rozbawi do łez i pokaże, że w "K2. Jedziemy po bandzie" wszystko może się zdarzyć!

Nie przegapcie tego odcinka! "K2. Jedziemy po bandzie" już 17 września o 20:30 tylko w Polsacie!

"K2. Jedziemy po bandzie" zapraszają na odcinek, że... Mucha nie siada! AKPA

"Nomada": Pilot o strachu przed samolotem. Ryzyko awarii? Mniejsze niż wygrana w lotto INTERIA.PL