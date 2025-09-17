"K2. Jedziemy po bandzie" zapraszają na odcinek, że... Mucha nie siada!
"K2. Jedziemy po bandzie" wraca z kolejną porcją bezkompromisowego humoru! Tym razem gościem specjalnym kabaretu K2 będzie odważna i błyskotliwa Anna Mucha, a widzowie zobaczą świeże skecze, kultowe hity i uwielbiane formaty. Czy znana ze swojej ciętej riposty aktorka poradzi sobie z ostrą satyrą K2?
Przed nami kolejny odcinek programu "K2. Jedziemy po bandzie", w którym nie zabraknie ostrych dowcipów i totalnie nieprzewidywalnych sytuacji. Gościem specjalnym będzie aktorka Anna Mucha, która razem z gospodarzem programu wyruszy w tę pełną humoru podróż.
Na widzów czeka mnóstwo atrakcji - premierowe "Damski Punkt Widzenia" i hitowy "Posterunek", a także klasyka w wykonaniu kabaretu K2 - kultowy "Przystanek". Tradycyjnie pojawią się uwielbiane przez widzów "Głupoty z internetów", a także kolejne szalone wydanie "Niewydarzeń" Bartosza Klauzinskiego.
Nie zabraknie również innych skeczów: wzruszająco-komicznego "Dziadka na święta" oraz przezabawnej "Influencerki". To będzie mieszanka, która rozbawi do łez i pokaże, że w "K2. Jedziemy po bandzie" wszystko może się zdarzyć!
Nie przegapcie tego odcinka! "K2. Jedziemy po bandzie" już 17 września o 20:30 tylko w Polsacie!