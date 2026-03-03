Kara za brak biletu parkingowego za szybą jest bezpodstawna?

Na temat orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pisze "Rzeczpospolita". Sprawa została również wyjaśniona na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie czytamy, że: "(...) w okolicy historycznego starego miasta Szczecina obowiązuje płatne parkowanie. Za naruszenie regulaminu strefy kierowcy muszą ponosić opłaty dodatkowe. Wprowadzone na tym obszarze zasady parkowania i naliczania opłat budzą wątpliwości. Rzecznik ma wątpliwości, czy Rada Miasta Szczecina miała uprawnienie do ich wprowadzenia".

Otóż jak tłumaczy RPO, uchwalony w 2020 r. regulamin wprowadza zasadę, że na obszarze starego miasta w Szczecinie korzystanie z miejsc parkingowych jest płatne w dni robocze w określonych godzinach, a kierowca ma obowiązek umieszczenia biletu za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie.

Regulamin przewiduje też opłatę dodatkową, czyli karę umowną za to, że parkujący nie umieścił ważnego biletu parkingowego w widocznym miejscu w samochodzie i za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi. To właśnie sposób wprowadzenia opłaty dodatkowej wzbudził największe zastrzeżenia rzecznika - dodaje RPO.

Zdaniem RPO Rada Miasta Szczecina uchwaliła w regulaminie przepisy, których uchwalić nie powinna, ponieważ nie pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa ta nie upoważnia bowiem organów gminy do wprowadzenia tego typu sankcji cywilno-prawnych nakładanych na użytkowników strefy parkowania.

Natomiast Rzeczpospolita informuje, że "(…) przepisy regulaminu zaskarżył również prokurator, wskazując, że zapis dotyczący opłaty dodatkowej za >>nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu<< istotnie narusza prawo, gdyż zezwala na domaganie się od korzystającego z opłaty dodatkowej, nawet gdy postój został faktycznie opłacony".

Co więcej, nawet umieszczenie biletu za szybą nie chroni przed otrzymaniem kary, ponieważ regulamin wskazuje jedynie na "miejsce dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu", co ma być pojęciem nieostrym.

Sąd wydał wyrok ws. braku biletu parkingowego za szybą auta

Rzeczpospolita informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie początkowo stwierdził nieważność całej uchwały, ale wyrok ten uchylił NSA z powodu wadliwości uzasadnienia.

Z kolei 19 lutego br. WSA w Szczecinie wydał ponowny wyrok (sygn. akt II SA/Sz 976/25) o częściowej nieważności zaskarżonych przepisów. Podkreślił m.in., że reakcją Gminy na zaparkowanie w Strefie ZSM poza miejscem wyznaczonym nie powinno być obciążanie kierowcy opłatą dodatkową, lecz wezwanie służb miejskich w celu odholowania pojazdu na koszt parkującego - tłumaczy RPO.

"Sąd podzielił stanowisko prokuratura, że konstrukcja przepisu sprawia, iż opłata dodatkowa jest należna nie z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej, lecz za niewykonanie czynności w postaci >>umieszczenia ważnego biletu parkingowego w sposób określony w Regulaminie<<" - czytamy w serwisie rp.pl.

Ponadto WSA odniósł się do nieostrego pojęcia "miejsca dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu" na bilet parkingowy. Sąd wskazał, że widoczność biletu może się zmieniać z powodu okoliczności niezależnych od korzystającego z parkingu, takich jak np. opady atmosferyczne (deszcz, śnieg itp).

