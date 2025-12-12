W niedzielę handlową zapowiadany strajk w sklepach sieci Kaufland

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) w oficjalnym komunikacie informuje, że w odpowiedzi na brak postępów OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie ogłosiła przygotowania do ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego, który ma odbyć się 14 grudnia 2025 roku, przypadającego w handlową niedzielę. Protest potrwa dwie godziny, od 12:00 do 14:00. Pracownicy w tym czasie będą mieli pełne prawo przerwać wykonywanie obowiązków.

"Kasjerki, kasjerzy, pracownicy hal, magazynów i kompletacji mają odłożyć skanery, wózki, opuścić kasy, odstąpić od dotowarowywania i przystąpić do strajku. Związek zaznacza, że do dwugodzinnego protestu może przyłączyć się każdy zatrudniony - niezależnie od stanowiska, wymiaru etatu, stażu czy przynależności do związku zawodowego" - wskazuje OPZZ.

OPZZ tłumaczy, że niedzielny strajk odbędzie się z uwagi na narastający, poważny spór dotyczący poziomu wynagrodzeń i warunków pracy w sieci Kaufland.

"Związkowcy zapowiadają, że jeśli zaplanowany strajk ostrzegawczy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, zostaną podjęte dalsze kroki. Kolejnym etapem może być rozpoczęcie procedury prowadzącej do referendum w sprawie strajku generalnego. Jak podkreśla OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie, nie można wykluczyć, że ewentualny strajk generalny odbędzie się jeszcze przed świętami" - informuje OPZZ.

Interia zapytała w środę przedstawicieli sieci Kaufland, czy planowany, niedzielny strajk doprowadzi do paraliżu związanego z obsługą klientów dokonujących w tym czasie zakupów. Należy bowiem zakładać, że w momencie rozpoczęcia się strajku, niektórzy pracownicy obsługujący np. kasy, odstąpią od swoich czynności w ramach protestu.

Biuro prasowe sieci Kaufland w rozmowie z Interią wyjaśnia, że na taką ewentualność przygotowane są procedury. Jeśli np. pracownik obsługujący kasę przystąpi do strajku, zostanie zastąpiony przez personel, który nie będzie brał udziału w proteście, co ma zapobiegać tworzeniu się długich kolejek do kas.

Kaufland Polska ogłosił podwyżki dla pracowników, ale nie są one satysfakcjonujące dla związkowców Ksinan Peter 123RF/PICSEL

Kaufland Polska ogłasza podwyżki dla pracowników, ale strajk i tak się odbędzie

Dzień później, czyli w czwartek 11 grudnia sieć Kaufland Polska poinformowała, że ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych m.in. na stanowisku sprzedawca/kasjer otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie.

"Od stycznia 2026 roku wynagrodzenie na stanowiskach sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy wynosić będzie wraz z dodatkami od 5 300 złotych do 6200 zł brutto" - czytamy w komunikacie przesłanym przez biuro prasowe Kaufland Polska.

Interia zapytała OPZZ Konfederację Pracy, czy w związku z oficjalnym komunikatem ws. przyznania podwyżek, niedzielny strajk zostanie odwołany. Do momentu ukazania się artykułu nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że strajk się odbędzie, ponieważ związkowy oczekują znacznie większych podwyżek dla pracowników sieci Kaufland.

- Nie ma żadnej propozycji ze strony Kauflandu, która zostałaby przedstawiona organizacji związkowej, więc tym bardziej trudno mówić o jakichś faktycznych kwotach. Na poziomie marketów pojawiła się propozycja podwyżki w wysokości 200 zł, ale to nie jest coś, co byłoby dla pracowników satysfakcjonujące. Organizacja nie ma konkretów ze strony pracodawcy, więc w tym momencie nic się nie zmienia, jeśli mowa o niedzielnym strajku ostrzegawczym - powiedziano nam w OPZZ Konfederacji Pracy.

Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników sieci Kaufland w Polsce w wysokości 1200 zł brutto.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 159: Igor Dobrowolski i Zbigniew Mańkowski INTERIA.PL