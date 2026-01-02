Dlaczego samorządy chcą wyższych opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic?

Pod koniec listopada br. resort infrastruktury przygotował rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników.

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że proponowane w rozporządzeniu podwyżki za wydanie m.in. dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych to pokłosie wniosków kierowanych przez samorządy.

Z kolei samorządy argumentują, że obecne stawki, które nie zmieniły się od ponad 20 lat, nie pokrywają rzeczywistych kosztów obsługi i funkcjonowania wydziałów komunikacji. Jako przykład podaje się m.in. ceny druków urzędowych, które są co roku waloryzowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych o stopień inflacji z ubiegłego roku.

"Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r. (tj. od 15 lat), natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. (tj. od 21 lat). W czasie tym wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu ww. dokumentów i oznaczeń przez organy rejestrujące od ich wytwórcy, czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych ma kosztować aż 3 tys. zł PIOTR KAMIONKA/REPORTER/PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

O ile wzrosną opłaty związane z zarejestrowaniem pojazdu?

We wspomnianym rozporządzeniu widnieją konkretne, wyże kwoty za wydanie m.in. tablic rejestracyjnych czy dowodu rejestracyjnego.

Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, a przepisy mają zacząć obowiązywać już w pierwszym kwartale 2026 r., wówczas opłata za wydanie prawa jazdy zostanie podniesiona z obecnych 100 zł do 115,50 zł. Za wydanie dowodu rejestrowanego trzeba będzie zapłacić 62,50 zł zamiast obecnych 54 zł.

Wydanie tablic rejestracyjnych samochodowych albo ich wtórnika zdrożeje z 80 zł do 92,50 zł, natomiast koszt tablicy rejestracyjnej motocyklowej albo jej wtórnika wyniesie 46,50 zł zamiast obecnie obowiązujących 40 zł.

Za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych albo ich wtórnika przyjdzie kierowcom zapłacić 115,50 zł (obecnie 100 zł).

Jednak największą podwyżkę odczują kierowcy chcący otrzymać tzw. indywidualne tablice spersonalizowane. Obecnie koszt wydania takich tablic to 1 tys. zł. Po wprowadzeniu w życie nowych przepisów, opłata za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych wyniesie aż 3 tys. zł.

Skąd tak drastyczna podwyżka? Otóż w uzasadnieniu rozporządzenia wskazuje się, że: "W 2004 r. opłata za ich wydanie określono na 1000 zł, co stanowiło kwotę zbliżoną do minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego wówczas 824 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 666 zł brutto, zatem opłata 3000,00 zł stanowiłaby 64,29 proc. jego wysokości, co urealni jej wysokość i zwiększy dochody organów rejestrujących".

