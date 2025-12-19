Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem m.in. produktów spożywczych, które w akredytowanych laboratoriach poddawane są analizie m.in. pod kątem niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy.

Badania zawartości 528 pestycydów w masach makowych wykonał na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Do badań przekazano cztery masy makowe różnych marek.

"W trzech na cztery przebadane próbki znajdowały się pestycydy. W dwóch produktach laboratorium wykryło po cztery różne związki, jedna masa miała jeden pestycyd, a kolejna - żadnego" - wskazują przedstawiciele Fundacji Pro-Test. Dodają również, że nie istnieją normy zawartości pestycydów dla takiego produktu, jak masa makowa, a więc nie ma odniesienia, które pozwalałoby stwierdzić, czy wykryte poziomy szkodliwych substancji są wysokie, czy nie.

Które masy makowe zawierały pestycydy?

Masa makowa marki Bakalland była wolna od pozostałości pestycydów. Na drugim miejscu w rankingu uplasowała się masa makowa z bakaliami marki Helio. Znaleziono w niej pozostałość jednego pestycydu - piraklostrobinę.

"Jest to związek o niskiej szkodliwości dla zdrowia, a jego ilość w badanej próbce - 0,009 mg/kg - była śladowa i wielokrotnie niższa od dopuszczalnego poziomu dla maku, który wynosi 0,2 mg/kg" - informuje Fundacja Pro-Test.

Najwięcej pozostałości pestycydów zawierała masa makowa z bakaliami Bakello - marki własnej Biedronki oraz sygnowana przez Kaufland masa makowa z bakaliami Stąd Takie Dobre. W obu produktach wykryto po cztery pestycydy.

"Ciekawostką jest fakt, że obie te masy makowe są produkowane dla marek własnych sieci handlowych przez firmę Helio - tę samą, której masa zajęła drugie miejsce w teście" - czytamy na pro-test.pl.

Jakie pestycydy znajdują się w masach makowych i czy należy się ich obawiać?

Poddane testom masy makowe zawierały następujące pestycydy: piraklostrobinę, acetamipryd, cyprodynil, fluopyram, glifosat, metalaksyl, pirymetanil, protiokonazol oraz tebukonazol. "Każdy z nich jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie i - jako pojedyncza substancja, w ilościach nieprzekraczających norm - uznawany przez instytucje regulacyjne za bezpieczny. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy spojrzymy na te wyniki szerzej" - wyjaśnia Fundacja Pro-Test.

"Konsumenci nie są bowiem narażeni na jeden pestycyd w jednym produkcie, ale na całe ich mieszaniny - obecne równolegle w różnych produktach, spożywanych często tego samego dnia. To tzw. efekt koktajlu pestycydów, który coraz częściej pojawia się w literaturze naukowej i debacie o bezpieczeństwie żywności. Choć prawo nadal ocenia substancje głównie pojedynczo, coraz więcej badań wskazuje, że łączna ekspozycja na nie może wpływać na nasze zdrowie, nawet jeśli każda z substancji osobno mieści się w dopuszczalnych limitach" - czytamy w komunikacie na pro-test.pl.

