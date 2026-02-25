Nowe przepisy rozstrzygną spory ws. balkonów

O balkony w budynkach wielorodzinnych często toczone są spory w kontekście ich należytego utrzymania i co za tym idzie - ponoszenia kosztów remontów. Odpowiedzialność za stan balkonu może spoczywać zarówno na właścicielu mieszkania, jak i na samej wspólnocie. Często jednak problem tkwi w interpretacji przepisów, a to prowadzi do konfliktów, które niekiedy swój finał znajdują w sądzie.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki zaprezentowało projekt ustawy o własności lokali, która ma rozwiać wątpliwości co do tego, kto jest prawnym administratorem balkonów, zatem na kim spoczywa obowiązek remontowania tych części budynków - informuje Fakt.

"Projekt wskazuje, iż elementy konstrukcyjne balkonu (loggii, tarasu) stanowią nieruchomość wspólną, za której utrzymanie odpowiada wspólnota. Są to dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada balkonu oraz inne elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku. Tym samym jednoznacznie przesądzone zostanie, iż składową lokalu (a zatem i przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności jego właściciela) będzie wewnętrzna przestrzeń balkonu. Pozwoli to rozgraniczyć własność poszczególnych elementów balkonu oraz odpowiedzialność za ich utrzymanie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w takim kształcie, jak zakłada projekt ustawy, wówczas za część wspólną uznawane będą: płyta balkonowa (konstrukcja), izolacja, balustrada będąca elementem elewacji, inne elementy konstrukcyjne związane z bryłą budynku. W takim przypadku to wspólnota mieszkaniowa będzie odpowiadać za różnego rodzaju naprawy, remonty, usuwanie usterek i utrzymanie w odpowiednim stanie.

Natomiast, jeśli za część lokalu zostanie uznana: wewnętrzna przestrzeń balkonu, okładziny, płytki, wykończenie oraz wyposażenie, to za te elementy będzie już odpowiadał właściciel lokalu - dodaje Fakt.

Zmiana przepisów ws. balkonów oznacza podwyżki czynszu?

Nie można wykluczyć, że nowe regulacje spowodują przykre konsekwencje finansowe dla właścicieli mieszkań w postaci podniesienia czynszów.

Może się bowiem okazać, że wspólnoty mieszkaniowe, które będą musiały pokryć koszty remontów, zwiększą nakłady na fundusze remontowe, co na własnych kieszeniach odczują właściciele mieszkań. W rezultacie oznaczałoby to podwyżki czynszów.

"Przepisy nie narzucają wysokości funduszu remontowego. Ten muszą tworzyć wszystkie wspólnoty mające więcej niż trzy lokale. O wysokości funduszu remontowego decyduje wspólnota w drodze uchwały" - tłumaczy Fakt.

