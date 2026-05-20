Na ulicach rozstawili charakterystyczne kontenery

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie poinformował, że na terenie sołectw Szklarka Myślniewska, Niedźwiedź, Siedlików, Myje, Rojów, Olszyna, Rogaszyce, Kochłowy, Szklarka Przygodzicka) oraz przy parkingu na ul. ks. Sobierajskiego ustawiono niebieskie kontenery przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów nadających się do ponownego użycia. Jak zapewniają tamtejsze władze - w przyszłości planowane jest rozszerzenie zbiórki o dodatkowe lokalizacje.

W komunikacie podkreślono, że do charakterystycznych, niebieskich pojemników można wrzucać wyłącznie rzeczy w dobrym stanie, m.in.: ubrania, obuwie, torebki, poduszki, kołdry, a wszystkie przekazywane rzeczy powinny nadawać się do dalszego użytkowania.

Władze Ostrzeszowa zaznaczają, że w przypadku podrzucania innych odpadów, pozostawiania rzeczy obok pojemników lub braku zachowania porządku i czystości wokół kontenerów, pojemniki zostaną wycofane.

"Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zakazu pozostawiania ubrań i innych tekstyliów pod pojemnikami. Za pozostawienie ubrań pod pojemnikiem może grozić kara grzywny" - czytamy w komunikacie.

Dodano również, że tekstylia zniszczone, zabrudzone lub nienadające się do użycia należy oddawać do PSZOK.

Niektóre tekstylia mogą trafić do kontenera na odpady zmieszane

Nie wszystkie tekstylia muszą trafić do PSZOK

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Choć zazwyczaj powinny one trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), to jednak w niektórych przypadkach tekstylia możemy zgodnie z prawem umieścić w kontenerze na odpady zmieszane.

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Należy mieć na uwadze, że w regulaminie utrzymania czystości i porządku każdej gminy powinny zostać określone szczegółowe zasady segregacji poszczególnych tekstyliów i odzieży. Zasady takie obowiązują na terenie danej gminy, a podczas ich określenia powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim dalsze sposoby zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów - dodaje resort klimatu.

