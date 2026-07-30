Koniec z tzw. papierowymi ścianami? Nowe mieszkania będą lepiej wyciszone

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych nakłada m.in. na deweloperów obowiązki dotyczące zapewnienia komfortu akustycznego w nowych i modernizowanych budynkach mieszkalnych w Polsce.

Najważniejsze zmiany obejmują obowiązek projektowania budynków na poziomie klasy akustycznej AQ-0 (z ang. Acoustic Quality 0), wyższe wymagania dla izolacyjności ścian i stropów a także efektywniejsze rozwiązania, które mają niwelować drgania instalacji.

Dla osób planujących kupno nowego mieszkania to bardzo dobra informacja, bowiem łatwiej będzie o nabycie nieruchomości z lepszą izolacją akustyczną, która dotychczas stosowana była w w mieszkaniach klasy premium, zatem zazwyczaj zdecydowanie droższych. Wielokrotnie właściciele "zwykłych" i nowych mieszkań narzekali na dobiegający hałas zza ścian, które potocznie zaczęto nazywać papierowymi.

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W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wskazano, że: "budynek mieszkalny wielorodzinny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, jednorodzinny, w którym wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy - ma spełniać warunki jak dla klasy akustycznej AQ - 0 określonej zgodnie co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji".

Dodano również, że poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczenia w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku, dla którego jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych zgodnie co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Szacuje się, że jeśli wskazane rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw, nowe regulacje zaczną obowiązywać od drugiej połowy września br.

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Nowe normy akustyczne w mieszkaniach mają poprawić komfort lokatorów 123RF/PICSEL

Nowe przepisy wpłyną na ceny mieszkań?

Na deweloperach spocznie również obowiązek skuteczniejszego wygłuszenia stropów, ograniczenie hałasu instalacji, odpowiedniego rozmieszczenie pomieszczeń technicznych oraz lepszej izolacyjności drzwi wejściowych - wskazano w serwisie propertydesign.pl.

Niewykluczone, że nowe regulacje zwiększą koszty związane z realizacją inwestycji, co finalnie odbije się na portfelach przyszłych właścicieli mieszkań.

"Użycie droższych materiałów izolacyjnych, specjalistycznej stolarki oraz konieczność zatrudniania certyfikowanych akustyków podnosi koszt metra kwadratowego budowy. Równolegle jednak te zaostrzone wymagania bardzo szybko staną się nowym rynkowym standardem. Podobnie jak stało się to z pakietami trzyszybowymi w oknach po wejściu norm WT 2021 - to, co kiedyś było opcją dodatkową, dziś jest normą, poniżej której nikt już nie projektuje" - mówi w rozmowie z propertydesign.pl Piotr Łopatka, dyrektor operacyjny i członek zarządu Area Development.

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