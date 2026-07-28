Czym jest centralna e-rejestracja?

Resort zdrowia wskazuje, że celem wprowadzenia centralnego systemu e-rejestracji było umożliwienie samodzielnego zarządzania wizytami przez pacjentów, zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt, zapewnienie dostępu do informacji o dostępności świadczeń w czasie rzeczywistym oraz w dłuższej perspektywie, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne.

Centralna e-rejestracja funkcjonuje od 1 stycznia 2026 r. i obecnie obejmuje mammografię, test HPV HR (który zastępuje klasyczną cytologię) oraz pierwszą wizytę u kardiologa.

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Centralna e-rejestracja rozszerza zakres świadczeń

Od 1 sierpnia br. centralna e-rejestracja obejmie kolejne świadczenia specjalistyczne. Pacjenci będą mogli zapisać się przez centralną e-rejestrację na pierwszą wizytę u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa, lekarza chorób płuc.

Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online - przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP. Rzecz jasna można tego dokonać również telefonicznie lub osobiście w placówce, która zapisze pacjenta w systemie w jego imieniu.

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Placówki medyczne miały czas na podłączenie się do systemu do 1 lipca br. Od tego dnia Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które są umawiane przez centralną e-rejestrację - wskazuje w komunikacie Rzecznik Praw Pacjenta.

"System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu" - czytamy na stronie RPP.

Ponadto jedną z kluczowych funkcji jest tzw. "poczekalnia", czyli usługa, która automatycznie zapisuje pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria - przekonuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę u kardiologa - pod warunkiem posiadania skierowania oraz ubezpieczenia w NFZ.

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