Przy jakiej temperaturze praca będzie wstrzymana?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie o pracy w upałach. Jak wskazuje jej resort - celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników.

Rozporządzenie wprowadza maksymalne progi temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane.

35 st. C w pomieszczeniach pracy - dla każdego rodzaju prac,

32 st. C na otwartej przestrzeni - wyłącznie dla prac ciężkich.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy.

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Kiedy pracodawca musi zainstalować klimatyzację?

Ponadto rozporządzenie wprowadza progi temperatur, po osiągnięciu których pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konkretnych działań ograniczających wzrost temperatury albo - jeśli to niemożliwe - zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Zależnie od warunków, specyfiki pracy, tego czy jest wykonywana wewnątrz czy na zewnątrz, pracodawca może albo zdecydować się na montaż klimatyzacji, albo wprowadzić dodatkowe przerwy, skrócić czas pracy czy zmienić jej organizację w taki sposób, żeby uniknąć pracy w najgorętszych godzinach dnia - wskazano w komunikacie.

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Pracodawca będzie musiał podjąć działania w postaci rozwiązań technicznych i organizacyjnych, gdy temperatura osiągnie:

28 st. C dla prac w pomieszczeniu,

25 st. C dla prac ciężkich w pomieszczeniu.

Na otwartej przestrzeni - wyłącznie rozwiązania organizacyjne - 25 st. C dla każdego rodzaju prac - dodaje resort w komunikacie.

Pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konsultacji stosowanych rozwiązań organizacyjnych z pracownikami w ramach komisji BHP.

Rozporządzenie wprowadza katalog wyjątków od obowiązku czasowego wstrzymania prac, a mowa m.in. o pracy służb.

Katalog ten wynika z konieczności zapewnienia niezakłóconego dostępu do podstawowych usług publicznych. Wyłączenia są również konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami - dodaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że nowe regulacje zaczną obowiązywać od 11 stycznia 2027 r.

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