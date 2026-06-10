Wizz Air wprowadzi internet Starlink na pokłady samolotów

Przedstawiciele linii Wizz Air poinformowali w oficjalnym komunikacie, że od przyszłego roku flota przewoźnika zostanie doposażona o system Starlink. Dzięki temu Wizz Air ma być pierwszą, europejską tanią linią lotniczą umożliwiającą pasażerom na korzystanie w podróży na pokładzie maszyny z nowoczesnego internetu.

Obecnie takie rozwiązanie jest już dostępne lub stopniowo wdrażane w takich liniach jak m.in. airBaltic, Lufthansa, British Airways, Air France oraz SAS.

"Przez lata wysokiej jakości łączność na pokładzie była traktowana jako luksusowy dodatek zarezerwowany dla biletów typu premium. Wizz Air całkowicie zmienia scenariusz, decydując się na wybór Starlink i wprowadzenie tym samym, najnowocześniejszego internetu pokładowego w segmencie niskokosztowych linii lotniczych" - wskazano w komunikacie.

Ian Malin, dyrektor handlowy w Wizz Air dodał, że klienci nie muszą już wybierać pomiędzy przystępnym podróżowaniem a niezawodnym internetem na pokładzie, by pozostać w kontakcie z ludźmi, pracą i najważniejszymi chwilami.

Z kolei Jason Fritch, wiceprezes Starlink Enterprise Sales w SpaceX powiedział, że zapewnienie pasażerom i załodze łączności na wysokości 10 tys. metrów to dokładnie to, do czego ta technologia została stworzona.

Wobec tego pasażerowie nie będą musieli przełączać telefonów komórkowych na tzw. tryb samolotowy. Na razie nie wiadomo, czy Starlink na w samolotach linii Wizz Air będzie darmowy.

Internet Starlink zacznie działać w samolotach Wizz Air od 2027 roku Nedopekin Yuriy 123RF/PICSEL

Jak działa Starlink?

Starlink to najbardziej zaawansowana na świecie konstelacja satelitów, która wykorzystuje niską orbitę okołoziemską do dostarczania szerokopasmowego internetu zdolnego do obsługi transmisji strumieniowych, gier online, połączeń wideo i innych usług internetowych.

SpaceX jest jedynym operatorem satelitarnym dysponującym możliwością wystrzeliwania własnych satelitów zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki częstym i tanim procedurom wystrzeliwania satelity Starlink są stale wyposażane w najnowszą technologię.

Zamiast pojedynczych, wielkich satelitów na wysokiej orbicie, Starlink używa tysięcy małych urządzeń krążących blisko Ziemi. Dzięki temu, że satelity są blisko Ziemi, sygnał wędruje znacznie krócej.





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