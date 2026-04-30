Jakie dokumenty można odebrać z urzędomatu w Białymstoku?

W stolicy Podlasia uruchomiono urządzenie, które ma zapewnić sprawniejszy odbiór dokumentów przez mieszkańców. Urzędomat, bo o nim mowa, zainstalowano obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1.

Z urzędomatu można odebrać nowy dowód rejestracyjny (po rejestracji lub wymianie), wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosku w urzędzie oraz podania numeru telefonu. Po przygotowaniu dokumentów mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu - czytamy w komunikacie na stronie UM w Białymstoku.

"Uruchomienie urzędomatu to kolejny krok w kierunku zwiększania dostępności usług publicznych w Białymstoku. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mogą odbierać dokumenty w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności stania w kolejkach i dostosowywania się do godzin pracy urzędu" - powiedział zastępca prezydent Białegostoku Tomasz Klim.

Jak działa urzędomat?

Władze Białegostoku zapewniają, że odbiór dokumentów z urządzenia jest prosty i intuicyjny.

Po podejściu do urzędomatu należy wybrać opcję "start", wprowadzić numer telefonu i kod PIN, a następnie złożyć podpis na ekranie dotykowym. Po weryfikacji danych skrytka otwiera się automatycznie. Na odbiór dokumentów przewidziano 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości SMS. Po upływie tego czasu dokumenty wracają do urzędu i mogą być odebrane w sposób tradycyjny - wyjaśniono w komunikacie.

Dostęp do dokumentów chroniony jest indywidualnym kodem PIN, natomiast odbiór z urządzenia jest równoznaczny z potwierdzeniem ich odbioru.

Urządzenie zostało dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami. Ekran dotykowy umieszczono na wysokości umożliwiającej obsługę zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, np. na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru skrytki o ułatwionym dostępie, zlokalizowanej w dolnej części urządzenia, a interfejs działa w trybie wysokiego kontrastu, co ułatwia korzystanie osobom z problemami wzroku - czytamy w oficjalnym serwisie miasta - bialystok.pl.

Podobne urządzenia działają również w innych miastach w Polsce, m.in. w Częstochowie, Krakowie, Nysie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Wałbrzychu czy Wrocławiu.

