Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na północy, zachodzie i w centrum Polski na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Z kolei na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, tam również pojawią się opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Na południu Śląska i Małopolski opady okresami o umiarkowanym natężeniu i tam suma opadów od 10 mm do 20 mm. W szczytowych partiach Beskidów i w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 6 st. C nad morzem i miejscami na południu, ok. 10 st. C w centrum kraju, natomiast najwyższe wartości, bo do 15 st. C spodziewane są na południowym wschodzie.

W sobotę na południu kraju zachmurzenie duże i opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Nad resztą Polski pogodnie i sucho, choć po południu słaby deszcz możliwy na krańcach północno-zachodnich kraju. Na południowym wschodzie lokalnie mogą pojawić się burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 7 st. C nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, ok. 11 st. C w centrum do 17 st. C na południowym wschodzie - informuje IMGW.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskażą od 7 st. C nad morzem, ok. 13 st. C na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej, bo do 15 st. C będzie na południu.

W poniedziałek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w rejonach podgórskich i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu - wynika z prognozy IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 13 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 7 st. C.

We wtorek bez większych zmian w pogodzie. Nadal zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura powietrza wyniesie na ogół od 5 st. C do 9 st. C. Cieplej będzie na wschodzie Polski, tam od 11 st. C do 14 st. C.

W środę zachmurzenie duże, ale możliwe również przejaśnienia, a na północy kraju nawet rozpogodzenia. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 14 st. C. Chłodniej nad samym morzem, tam od 5 st. C do 8 st. C.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północnym zachodzie możliwe opady deszczu. Termometry wskażą przeważnie od 10 st. C do 14 st. C. Niższe wartości na północnym zachodzie, tam od 5 st. C do 9 st. C.

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Czy jest szansa na lepszą pogodę w Wielkanoc?

Eksperci z serwisu TwojaPogoda.pl przeanalizowali popularne modele prognostyczne w kontekście zbliżającej się Wielkanocy.

"Amerykański model GFS zapowiada kontynuację kiepskiej aury. W okresie świątecznym miałby nadciągnąć nad Polskę układ niżowy, a wraz z nim obfite opady, zarówno deszczu, jak i śniegu. Sporo białego puchu miałoby spaść w południowych województwach" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

Z kolei europejski model ECMWF wskazuje, by od Wielkiego Piątku aura miała zacząć się poprawiać. "Coraz więcej słońca i już bez opadów, a temperatura prawdziwie wiosenna, bo w Niedzielę Wielkanocną termometry miałyby pokazywać od 10 st. C do 15 st. C, a w Lany Poniedziałek nawet do 20 st. C, i to przy pogodnym niebie" - informuje TwojaPogoda.pl.

