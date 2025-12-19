Spis treści: Od stycznia ruszą kontrole kominków Kontrola kominków - jakie dokumenty są niezbędne? Kary za kominek niespełniający norm

Od stycznia ruszą kontrole kominków

O planach wzmożonych kontroli kominków już od początku stycznia przyszłego roku informuje "Gazeta Prawna", która wskazuje również, że do końca 2025 r. właściciele domów mają czas, by dostosować się do wojewódzkich uchwał antysmogowych. Kontrolom podlegać mają źródła ciepła zgłoszone do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje pozwalające na eksploatowanie wyłącznie takich kominków i pieców, które spełniają wymagania Ekoprojektu (ecodesign) albo mają sprawność minimum 80 proc. i mieszczą się w lokalnych limitach emisji. Podstawą prawną jest znowelizowana Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

"Problem w tym, że wiele urządzeń zamontowanych przed 2018 rokiem tych warunków nie spełnia. A liczby są ogromne - w Polsce działa ok. 3,5 mln miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, z których korzysta nawet 6 - 8 mln osób. Od nowego roku kontrole nie będą dotyczyć już tylko >>kopciuchów<<. Sprawdzane będą również kominki używane okazjonalnie, rekreacyjnie albo >>tylko w święta<<" - czytamy w serwisie gazetaprawna.pl.

Kontrola kominków - jakie dokumenty są niezbędne?

W trakcie kontroli kominków oceniany będzie ich stan techniczny, ale należy również okazać dokumentację. Właściciel nieruchomości, w której znajduje się kominek zgłoszony do CEEB, będzie zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia, że urządzenie spełnia wymagane normy. Wynik przeprowadzonej kontroli zostanie wpisany do systemu CEEB.

W związku z tym podczas kontroli właściciel domu powinien posiadać certyfikat lub kartę produktu potwierdzającą ecodesign, instrukcję obsługi z parametrami technicznymi, tabliczkę znamionową na urządzeniu, a przy starszych kominkach - dokument potwierdzający sprawność minimum 80 proc. - wyjaśnia "Gazeta Prawna".

Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność, np. w kontekście stosowania niewłaściwego paliwa lub kominka niespełniającego wymagania, wówczas właściciel będzie zobowiązany do jego wymiany, zaprzestania użytkowania lub zapłacenia kary pieniężnej. Kontrole kominków mogą być przeprowadzane przez straż miejską i gminną, nadzór budowlany i inspektorów ochrony środowiska.

Kary za kominek niespełniający norm

Brak dokumentów podczas kontroli oznacza, że kominek jest traktowany jak niespełniający wymagań, nawet jeśli technicznie jest on sprawny - wskazuje "Gazeta Prawna". Za brak dokumentów lub wpisów wskazujących na spełnienie norm, grozi mandat w wysokości 500 zł.

Z kolei grzywny administracyjne nawet do 5 tys. zł mogą zostać nałożone przy naruszeniu uchwał antysmogowych.

