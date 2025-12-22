Kosmetyki z groźną bakterią. Pilnie wycofują je ze sprzedaży. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące kosmetyków. Produkt wskazany w komunikacie jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami może on powodować infekcję lub podrażnienie - informuje GIS.

Ręce trzymające otwarty słoik z białym kremem, delikatnie nabierające kosmetyk palcem, tło rozmyte w jasnych tonacjach.
Kosmetyk Yepoda masło do ciała jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa

Uwaga na kosmetyki z groźną bakterią

Główny Inspektorat Sanitarny za pośrednictwem systemu Safety Gate został poinformowany o wycofaniu produktu kosmetycznego. Mowa o kosmetyku w postaci masła do ciała, który znajduje się w zestawie kalendarza adwentowego (dzień ósmy) marki Yepoda.

Kosmetyk jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Yepoda - The Cocoa Cloud masło do ciała (w zestawie z tzw. kalendarzem adwentowym, wadliwy kosmetyk umieszczony jako ósmy dzień kalendarza)

Nr partii: SR335

Kod kreskowy: 8721154343752

Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania

Biały słoik z błękitną nakrętką, na którym widnieje napis 'yepoda The Cocoa Cloud Limited Advent Calendar Edition Nourishing Cocoa Hyaluronic Acid Whipped Body Butter'. Opakowanie utrzymane w minimalistycznej stylistyce, z graficznymi detalami i subtel...
GIS ostrzega przed kosmetykiem z groźną bakteriąINTERIA.PL/Informacja prasowa

"Polska została wskazana jako kraj do którego produkt został sprzedany w ogólnej liczbie 428 szt. Przegląd ofert internetowych wskazuje, że produkt był oferowany na terenie Polski za pośrednictwem strony yepoda.pl" - czytamy w komunikacie GIS.

Kalendarz adwentowy ozdobiony grafikami przedstawiającymi znane budowle i symbole miejskie w kolorystyce zielono-fioletowej, po otwarciu widoczne są ponumerowane okienka oraz stylizowane ilustracje.
Skażony kosmetyk znajdował się w zestawie "kalendarz adwentowy"INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające kosmetyk wskazany w komunikacie nie powinny go używać.

