Uwaga na kosmetyki z groźną bakterią

Główny Inspektorat Sanitarny za pośrednictwem systemu Safety Gate został poinformowany o wycofaniu produktu kosmetycznego. Mowa o kosmetyku w postaci masła do ciała, który znajduje się w zestawie kalendarza adwentowego (dzień ósmy) marki Yepoda.

Kosmetyk jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Yepoda - The Cocoa Cloud masło do ciała (w zestawie z tzw. kalendarzem adwentowym, wadliwy kosmetyk umieszczony jako ósmy dzień kalendarza)

Nr partii: SR335

Kod kreskowy: 8721154343752

Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania

GIS ostrzega przed kosmetykiem z groźną bakterią INTERIA.PL/Informacja prasowa

"Polska została wskazana jako kraj do którego produkt został sprzedany w ogólnej liczbie 428 szt. Przegląd ofert internetowych wskazuje, że produkt był oferowany na terenie Polski za pośrednictwem strony yepoda.pl" - czytamy w komunikacie GIS.

Skażony kosmetyk znajdował się w zestawie "kalendarz adwentowy" INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające kosmetyk wskazany w komunikacie nie powinny go używać.

Światła, radość i zabawa - świat szykuje się do świąt Bożego Narodzenia © 2025 Associated Press