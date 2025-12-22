Kosmetyki z groźną bakterią. Pilnie wycofują je ze sprzedaży. GIS ostrzega
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące kosmetyków. Produkt wskazany w komunikacie jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami może on powodować infekcję lub podrażnienie - informuje GIS.
Uwaga na kosmetyki z groźną bakterią
Główny Inspektorat Sanitarny za pośrednictwem systemu Safety Gate został poinformowany o wycofaniu produktu kosmetycznego. Mowa o kosmetyku w postaci masła do ciała, który znajduje się w zestawie kalendarza adwentowego (dzień ósmy) marki Yepoda.
Kosmetyk jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa produktu: Yepoda - The Cocoa Cloud masło do ciała (w zestawie z tzw. kalendarzem adwentowym, wadliwy kosmetyk umieszczony jako ósmy dzień kalendarza)
Nr partii: SR335
Kod kreskowy: 8721154343752
Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania
"Polska została wskazana jako kraj do którego produkt został sprzedany w ogólnej liczbie 428 szt. Przegląd ofert internetowych wskazuje, że produkt był oferowany na terenie Polski za pośrednictwem strony yepoda.pl" - czytamy w komunikacie GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające kosmetyk wskazany w komunikacie nie powinny go używać.