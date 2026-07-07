Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek w całym kraju na ogół zachmurzenie duże. W wielu regionach miejscami opady deszczu. W południowej połowie Polski możliwe także burze, lokalnie z gradem - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wysokość opadów na ogół do 15 mm, w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur do 20 mm, a na południu kraju w rejonie burz do 30 mm - dodaje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 17 st. C na północy i północnym wschodzie, ok. 24 st. C na południowym zachodzie i południu. Wieczorem m.in. na wybrzeżu bardzo silny wiatr do 70 km/h, w porywach do 115 km/h.

W środę zachmurzenie przeważnie duże, możliwe przejaśnienia i postępujące od zachodu rozpogodzenia. Nie powinno padać jedynie na zachodzie kraju. Nad resztą Polski możliwe przelotne opady deszczu, z kolei na północnym wschodzie i na południu możliwe również burze.

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Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 18 st. C w centrum i nad morzem do 23 st. C na południowym zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu miejscach należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, lokalnie pojawią się burze. Na termometrach od 15 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, ok. 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie.

W piątek bez spektakularnych zmian w pogodzie. Utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, ponadto czekają nas przelotne opady deszczu, którym lokalnie na wschodzie Polski towarzyszyć będą również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północy, ok. 20 st. C w centrum i nad morzem, natomiast najcieplej, bo do 26 st. C będzie na południowym zachodzie.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze - prognozuje IMGW. Na termometrach od 18 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, ok. 23 st. C w centrum, a najwyższe wartości, bo do 25 st. C na południowym zachodzie.

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W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu miejscach przelotne opady deszczu, lokalnie na północnym wschodzie możliwe burze. Najchłodniej będzie nad morzem, tam ok. 18 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich. W centrum Polski ok. 22 st. C, najcieplej na zachodzie, tam ok. 27 st. C.

W poniedziałek na zachodzie niewiele chmur, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, ale możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, natomiast na południowym wschodzie miejscami pojawią się burze - informuje IMGW.

Zacznie robić się nieco cieplej, a termometry wskażą od 18 st. C nad morzem, ok. 25 st. C w centrum i na południu, do 28 st. C na zachodzie.

W najbliższych dniach czekają nas przelotne opady deszczu oraz burze 123RF/PICSEL

Jeszcze w lipcu do Polski wrócą upały?

Najnowsze prognozy długoterminowe wskazują, że od 18 lipca do Polski mogą wrócić upały. Serwis polskieradio24.pl informuje, że tego dnia do naszego kraju od zachodu zaczną napływać masy gorącego powietrza.

W południe na przeważającym obszarze Polski temperatury przekroczą 30 st. C, a na zachodzie 35 st. C. Lokalnie termometry mogą wskazywać nawet 36-37 st. C.

"W kolejnych godzinach temperatury jeszcze wzrosną. Miejscami, na krańcach zachodnich, mogą wynieść do 38 st. C w cieniu - wynika z najnowszej prognozy ECMWF" - czytamy na polskieradio24.pl.

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