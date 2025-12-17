Kultowy obiekt na Śnieżce niszczeje od lat

Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce niszczeje od wielu lat, mimo licznych zapowiedzi, że obiekt należy gruntownie zmodernizować i wyremontować. Śnieżka należy do najliczniej odwiedzanych gór w Polsce, a w szczycie sezonu na szczyt wchodzi lub wjeżdża kolejką nawet 12 tys. turystów dziennie.

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce jest nieczynne dla turystów od 2015 r. z powodu złego stanu technicznego. W budynku konieczna jest wymiana m.in. okien, poszycia dachów i elewacji, a także należy wyremontować opuszczony dysk restauracyjny.

W październiku br. posłanka Iwona Krawczyk w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury w sprawie realizacji programu Nowa Śnieżka i modernizacji Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW-PIB na Śnieżce dopytywała, na jakim etapie znajduje się wspomniany program i czy będzie on w ogóle realizowany w kontekście budynku na Śnieżce.

"Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) na Śnieżce jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów naukowych w Polsce oraz ikoną architektury powojennej Dolnego Śląska. Od wielu lat pełni ono kluczową funkcję w krajowym systemie monitorowania pogody i klimatu, stanowiąc unikatowe stanowisko pomiarowe w skali Europy" - wskazywała w interpelacji posłanka.

Ponadto w interpelacji Iwony Krawczyk czytamy, że "Zgodnie z dostępnymi informacjami obiekt powinien być modernizowany w ramach programu Nowa Śnieżka, realizowanego przez IMGW-PIB pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji, wymianę instalacji technicznych oraz rewitalizację dolnego dysku, który ma pełnić funkcję przestrzeni edukacyjno-turystycznej".

Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce jest w bardzo złym stanie technicznym Albin Marciniak East News

Obserwatorium na Śnieżce wreszcie zostanie zmodernizowane?

Wiele wskazuje na to, że wreszcie, po wielu latach niedotrzymanych obietnic, Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) na Śnieżce, przejdzie niezbędny remont.

Wynika tak z odpowiedzi Przemysława Koperskiego, podsekretarza stanu w resorcie infrastruktury na wspomnianą interpelację.

"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), aktualnie prowadzone są końcowe działania zmierzające do finalnego odebrania od Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz decyzją zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Przewidywany termin ostatecznego odbioru ww. dokumentacji, to listopad, grudzień 2025 r." - czytamy w oficjalnym dokumencie.

Jak dodaje Przemysław Koperski - projekt budowlany obejmuje przebudowę i remont dysku dolnego obserwatorium wraz z dostosowaniem całego obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kwartale 2026 r., a rozpoczęcie pierwszego etapu planowane jest w 2026 r.

W związku z powyższym można przypuszczać, że po zakończeniu prac remontowych, do dyspozycji turystów zostanie oddana restauracja, która znajdowała się w dolnym dysku budynku.

