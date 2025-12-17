Kultowy obiekt znowu będzie dostępny dla turystów. Najpierw przejdzie remont
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) na Śnieżce wreszcie doczeka się niezbędnej modernizacji. W obiekcie, po 10 latach przerwy, ponownie ma zostać uruchomiona restauracja dla turystów.
Kultowy obiekt na Śnieżce niszczeje od lat
Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce niszczeje od wielu lat, mimo licznych zapowiedzi, że obiekt należy gruntownie zmodernizować i wyremontować. Śnieżka należy do najliczniej odwiedzanych gór w Polsce, a w szczycie sezonu na szczyt wchodzi lub wjeżdża kolejką nawet 12 tys. turystów dziennie.
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce jest nieczynne dla turystów od 2015 r. z powodu złego stanu technicznego. W budynku konieczna jest wymiana m.in. okien, poszycia dachów i elewacji, a także należy wyremontować opuszczony dysk restauracyjny.
W październiku br. posłanka Iwona Krawczyk w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury w sprawie realizacji programu Nowa Śnieżka i modernizacji Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW-PIB na Śnieżce dopytywała, na jakim etapie znajduje się wspomniany program i czy będzie on w ogóle realizowany w kontekście budynku na Śnieżce.
"Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) na Śnieżce jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów naukowych w Polsce oraz ikoną architektury powojennej Dolnego Śląska. Od wielu lat pełni ono kluczową funkcję w krajowym systemie monitorowania pogody i klimatu, stanowiąc unikatowe stanowisko pomiarowe w skali Europy" - wskazywała w interpelacji posłanka.
Ponadto w interpelacji Iwony Krawczyk czytamy, że "Zgodnie z dostępnymi informacjami obiekt powinien być modernizowany w ramach programu Nowa Śnieżka, realizowanego przez IMGW-PIB pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji, wymianę instalacji technicznych oraz rewitalizację dolnego dysku, który ma pełnić funkcję przestrzeni edukacyjno-turystycznej".
Zobacz również: Zakopane ma konkurencję. Kurort w Beskidach to druga zimowa stolica Polski. Tak kusi turystów
Obserwatorium na Śnieżce wreszcie zostanie zmodernizowane?
Wiele wskazuje na to, że wreszcie, po wielu latach niedotrzymanych obietnic, Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) na Śnieżce, przejdzie niezbędny remont.
Wynika tak z odpowiedzi Przemysława Koperskiego, podsekretarza stanu w resorcie infrastruktury na wspomnianą interpelację.
"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), aktualnie prowadzone są końcowe działania zmierzające do finalnego odebrania od Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz decyzją zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Przewidywany termin ostatecznego odbioru ww. dokumentacji, to listopad, grudzień 2025 r." - czytamy w oficjalnym dokumencie.
Jak dodaje Przemysław Koperski - projekt budowlany obejmuje przebudowę i remont dysku dolnego obserwatorium wraz z dostosowaniem całego obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kwartale 2026 r., a rozpoczęcie pierwszego etapu planowane jest w 2026 r.
W związku z powyższym można przypuszczać, że po zakończeniu prac remontowych, do dyspozycji turystów zostanie oddana restauracja, która znajdowała się w dolnym dysku budynku.
Warto wiedzieć: Punkty widokowe warte odkrycia. Zimą jest tam jak w bajce