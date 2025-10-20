Kupiłeś w Lidlu tę przekąskę? Właśnie pilnie ją wycofują. "Nie spożywaj"
Sieć sklepów Lidl wydała pilny komunikat ws. wycofanego produktu spożywczego. Czytamy w nim, że w jednym ze sprzedawanych do niedawna artykułów mogą znajdować się metaliczne ciała obce. Sieć apeluje do swoich klientów, by pod żadnym pozorem nie spożywać produktu wskazanego w ostrzeżeniu.
Lidl pilnie wycofuje wafle z nadzieniem
Sieć Lidl wydała pilny komunikat o wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych. Mowa o waflach maślanych z nadzieniem karmelowym. "W trosce o Państwa zaufanie do standardów jakości i bezpieczeństwa produktów Lidl, wraz z dostawcą Biscuit International informujemy o wycofaniu z rynku produktu "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" - wskazuje sieć.
"Nie możemy wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A" - dodają przedstawiciele Lidla.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g
Dostawca: Biscuit International
Numer partii: I25233A
Data minimalnej trwałości: 4.12.2025
Lidl apeluje do klientów
Osoby, które kupili produkt wskazany w komunikacie, powinni zastosować się do informacji o wycofaniu i nie spożywać wskazanej partii. Zwrotu artykułu można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.
Zobacz również: Masz taką wodę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert
Procedura zwrotu dotyczy wyłącznie produktu "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A.
Warto wiedzieć: Ostrzeżenie GIS. Niedozwolony składnik w popularnej przekąsce