Lidl pilnie wycofuje wafle z nadzieniem

Sieć Lidl wydała pilny komunikat o wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych. Mowa o waflach maślanych z nadzieniem karmelowym. "W trosce o Państwa zaufanie do standardów jakości i bezpieczeństwa produktów Lidl, wraz z dostawcą Biscuit International informujemy o wycofaniu z rynku produktu "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" - wskazuje sieć.

"Nie możemy wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A" - dodają przedstawiciele Lidla.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g

Dostawca: Biscuit International

Numer partii: I25233A

Data minimalnej trwałości: 4.12.2025

Lidl apeluje do klientów

Osoby, które kupili produkt wskazany w komunikacie, powinni zastosować się do informacji o wycofaniu i nie spożywać wskazanej partii. Zwrotu artykułu można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.

Procedura zwrotu dotyczy wyłącznie produktu "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g" z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat Serafin INTERIA.PL