Skontrolowali okulary przeciwsłoneczne sprzedawane w Polsce

Inspekcja Handlowa (IH) to wyspecjalizowany organ kontroli służący ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W zakresie merytorycznym nadzoruje ją Prezes UOKiK.

UOKiK w komunikacie wyjaśnia, że Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie od marca do maja 2026 r. przeprowadziły kontrolę oznakowania i dokumentacji 15 modeli okularów przeciwsłonecznych.

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Eksperci z laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi (CIOP) zbadali, czy ich konstrukcja spełnia wymagania techniczne.

Trzynaście modeli okularów pochodziło z Chin, a także z Francji i Włoch - po jednym modelu - czytamy w sporządzonym przez UOKiK raporcie.

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Eksperci zweryfikowali, czy okulary przeciwsłoneczne mają prawidłowe oznakowanie CE, deklarację zgodności, dokumentację techniczną, dane identyfikujące produkt, nazwę i dane adresowe producenta/importera, instrukcję w języku polskim.

W siedmiu na piętnaście sprawdzonych modeli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wymagań formalnych i zasadniczych. W niektórych modelach występowała więcej niż jedna niezgodność - dodaje UOKiK.

W pięciu przypadkach brakowało lub była nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności. W dwóch przypadkach brakowało dokumentacji technicznej, natomiast w jednym odnotowano brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu.

Ponadto zbadano, ile światła z zakresu widzialnego przechodzi przez filtr okularów, czy kolory sygnalizacji świetlnej są rozpoznawane w niezakłócony sposób oraz czy okulary przeciwsłoneczne nie zniekształcają i nie blokują nadmiernie świateł sygnalizacji.

Zakwestionowano pięć z piętnastu modeli okularów przeciwsłonecznych. W jednym modelu była wyższa kategoria filtra niż zadeklarowana przez producenta. W dwóch modelach stwierdzono niższą kategorię filtra niż zadeklarowana przez producenta.

W dwóch modelach zakłócone było rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej.

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W ośmiu przypadkach możliwe jest wszczęcie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań technicznych i zasadniczych, które mogą zakończyć się nałożeniem kar - czytamy w komunikacie UOKiK.

W dwóch przypadkach, w których występowały wyłącznie niezgodności formalne, przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej.

Na jakie oznaczenia warto zwrócić uwagę podczas wyboru okularów? 123RF/PICSEL

Planujesz zakup okularów przeciwsłonecznych? Zwróć uwagę na oznaczenia

Konsumenci chcący mieć pewność, że okulary i innego rodzaju produkty spełniają odpowiednie wymagania unijne, powinni szukać oznaczenia "CE". Zazwyczaj jest on umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na ramce okularów.

"Zwróć uwagę na kategorię filtra - dobierz okulary do warunków, w jakich będą użytkowane, i pogody. W pochmurne dni wystarczająca będzie ochrona na poziomie 1-2, w słoneczne - lepiej wybrać 3. Kategoria 4 chroni natomiast przed oślepiającym blaskiem słońca, np. podczas jazdy na nartach, ale jest już nieodpowiednia do prowadzenia samochodu, ponieważ może utrudniać widzenie na drodze" - informuje UOKiK.

Warto również zwrócić uwagę siłę filtra, który chroni wzrok, odbijając szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. UOKiK wskazuje, że optymalnym zabezpieczeniem dla oczu są okulary z filtrem UV400, który blokuje niemal 100 proc. Szkodliwych promieni słonecznych.

Pełna lista skontrolowanych okularów znajduje się na stronie UOKiK-u.

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