Kupujesz okulary na lato? UOKiK wykrył poważne nieprawidłowości

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

UOKiK wziął pod lupę okulary przeciwsłoneczne, czyli dla wielu osób nieodłączne akcesorium, szczególnie podczas lata. Zakwestionowano 10 na 15 modeli okularów. W trzech z nich filtr był niższy lub wyższy od zadeklarowanego przez producenta. Dwa modele zakłócały rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej.

Kobieta przymierza niebieskie okulary przeciwsłoneczne przy lustrze, obok rzędy innych modeli na wystawie.
Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej przeprowadziły kontrolę oznakowania i dokumentacji 15 modeli okularów przeciwsłonecznych123RF/PICSEL

Skontrolowali okulary przeciwsłoneczne sprzedawane w Polsce

Inspekcja Handlowa (IH) to wyspecjalizowany organ kontroli służący ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W zakresie merytorycznym nadzoruje ją Prezes UOKiK.

UOKiK w komunikacie wyjaśnia, że Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie od marca do maja 2026 r. przeprowadziły kontrolę oznakowania i dokumentacji 15 modeli okularów przeciwsłonecznych.

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Eksperci z laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi (CIOP) zbadali, czy ich konstrukcja spełnia wymagania techniczne.

Trzynaście modeli okularów pochodziło z Chin, a także z Francji i Włoch - po jednym modelu - czytamy w sporządzonym przez UOKiK raporcie.

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Eksperci zweryfikowali, czy okulary przeciwsłoneczne mają prawidłowe oznakowanie CE, deklarację zgodności, dokumentację techniczną, dane identyfikujące produkt, nazwę i dane adresowe producenta/importera, instrukcję w języku polskim.

W siedmiu na piętnaście sprawdzonych modeli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wymagań formalnych i zasadniczych. W niektórych modelach występowała więcej niż jedna niezgodność - dodaje UOKiK.

W pięciu przypadkach brakowało lub była nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności. W dwóch przypadkach brakowało dokumentacji technicznej, natomiast w jednym odnotowano brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu.

Ponadto zbadano, ile światła z zakresu widzialnego przechodzi przez filtr okularów, czy kolory sygnalizacji świetlnej są rozpoznawane w niezakłócony sposób oraz czy okulary przeciwsłoneczne nie zniekształcają i nie blokują nadmiernie świateł sygnalizacji.

Zakwestionowano pięć z piętnastu modeli okularów przeciwsłonecznych. W jednym modelu była wyższa kategoria filtra niż zadeklarowana przez producenta. W dwóch modelach stwierdzono niższą kategorię filtra niż zadeklarowana przez producenta.

W dwóch modelach zakłócone było rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej.

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W ośmiu przypadkach możliwe jest wszczęcie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań technicznych i zasadniczych, które mogą zakończyć się nałożeniem kar - czytamy w komunikacie UOKiK.

W dwóch przypadkach, w których występowały wyłącznie niezgodności formalne, przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej.

Różowe okulary przeciwsłoneczne na stojaku w sklepie optycznym.
Na jakie oznaczenia warto zwrócić uwagę podczas wyboru okularów?123RF/PICSEL

Planujesz zakup okularów przeciwsłonecznych? Zwróć uwagę na oznaczenia

Konsumenci chcący mieć pewność, że okulary i innego rodzaju produkty spełniają odpowiednie wymagania unijne, powinni szukać oznaczenia "CE". Zazwyczaj jest on umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na ramce okularów.

"Zwróć uwagę na kategorię filtra - dobierz okulary do warunków, w jakich będą użytkowane, i pogody. W pochmurne dni wystarczająca będzie ochrona na poziomie 1-2, w słoneczne - lepiej wybrać 3. Kategoria 4 chroni natomiast przed oślepiającym blaskiem słońca, np. podczas jazdy na nartach, ale jest już nieodpowiednia do prowadzenia samochodu, ponieważ może utrudniać widzenie na drodze" - informuje UOKiK.

Warto również zwrócić uwagę siłę filtra, który chroni wzrok, odbijając szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. UOKiK wskazuje, że optymalnym zabezpieczeniem dla oczu są okulary z filtrem UV400, który blokuje niemal 100 proc. Szkodliwych promieni słonecznych.

Pełna lista skontrolowanych okularów znajduje się na stronie UOKiK-u.

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