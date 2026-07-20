Kupujesz okulary na lato? UOKiK wykrył poważne nieprawidłowości
UOKiK wziął pod lupę okulary przeciwsłoneczne, czyli dla wielu osób nieodłączne akcesorium, szczególnie podczas lata. Zakwestionowano 10 na 15 modeli okularów. W trzech z nich filtr był niższy lub wyższy od zadeklarowanego przez producenta. Dwa modele zakłócały rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej.
Skontrolowali okulary przeciwsłoneczne sprzedawane w Polsce
Inspekcja Handlowa (IH) to wyspecjalizowany organ kontroli służący ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W zakresie merytorycznym nadzoruje ją Prezes UOKiK.
UOKiK w komunikacie wyjaśnia, że Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie od marca do maja 2026 r. przeprowadziły kontrolę oznakowania i dokumentacji 15 modeli okularów przeciwsłonecznych.
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Eksperci z laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi (CIOP) zbadali, czy ich konstrukcja spełnia wymagania techniczne.
Trzynaście modeli okularów pochodziło z Chin, a także z Francji i Włoch - po jednym modelu - czytamy w sporządzonym przez UOKiK raporcie.
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Eksperci zweryfikowali, czy okulary przeciwsłoneczne mają prawidłowe oznakowanie CE, deklarację zgodności, dokumentację techniczną, dane identyfikujące produkt, nazwę i dane adresowe producenta/importera, instrukcję w języku polskim.
W siedmiu na piętnaście sprawdzonych modeli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wymagań formalnych i zasadniczych. W niektórych modelach występowała więcej niż jedna niezgodność - dodaje UOKiK.
W pięciu przypadkach brakowało lub była nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności. W dwóch przypadkach brakowało dokumentacji technicznej, natomiast w jednym odnotowano brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu.
Ponadto zbadano, ile światła z zakresu widzialnego przechodzi przez filtr okularów, czy kolory sygnalizacji świetlnej są rozpoznawane w niezakłócony sposób oraz czy okulary przeciwsłoneczne nie zniekształcają i nie blokują nadmiernie świateł sygnalizacji.
Zakwestionowano pięć z piętnastu modeli okularów przeciwsłonecznych. W jednym modelu była wyższa kategoria filtra niż zadeklarowana przez producenta. W dwóch modelach stwierdzono niższą kategorię filtra niż zadeklarowana przez producenta.
W dwóch modelach zakłócone było rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej.
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W ośmiu przypadkach możliwe jest wszczęcie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań technicznych i zasadniczych, które mogą zakończyć się nałożeniem kar - czytamy w komunikacie UOKiK.
W dwóch przypadkach, w których występowały wyłącznie niezgodności formalne, przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej.
Planujesz zakup okularów przeciwsłonecznych? Zwróć uwagę na oznaczenia
Konsumenci chcący mieć pewność, że okulary i innego rodzaju produkty spełniają odpowiednie wymagania unijne, powinni szukać oznaczenia "CE". Zazwyczaj jest on umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na ramce okularów.
"Zwróć uwagę na kategorię filtra - dobierz okulary do warunków, w jakich będą użytkowane, i pogody. W pochmurne dni wystarczająca będzie ochrona na poziomie 1-2, w słoneczne - lepiej wybrać 3. Kategoria 4 chroni natomiast przed oślepiającym blaskiem słońca, np. podczas jazdy na nartach, ale jest już nieodpowiednia do prowadzenia samochodu, ponieważ może utrudniać widzenie na drodze" - informuje UOKiK.
Warto również zwrócić uwagę siłę filtra, który chroni wzrok, odbijając szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. UOKiK wskazuje, że optymalnym zabezpieczeniem dla oczu są okulary z filtrem UV400, który blokuje niemal 100 proc. Szkodliwych promieni słonecznych.
Pełna lista skontrolowanych okularów znajduje się na stronie UOKiK-u.
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