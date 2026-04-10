Lidl z pilnym komunikatem do klientów. Mowa aż o kilkudziesięciu produktach
Sieć sklepów Lidl wydała aż trzy komunikaty dla konsumentów, w których informuje, że wiele produktów marek "Crivit", "Esmara" oraz "Parkside" nie spełnia wymogów m.in. standardu GRS (Global Recycled Standard). Klienci posiadający artykuły opisane w komunikacie, mogą je zwrócić celem odzyskania należności.
Kurtki i płaszcze z Lidla bez certyfikatów
W komunikacie, który pojawił się na stronie Lidla, czytamy, że niektóre artykuły marek "Crivit", "Esmara" oraz "Parkside" nie spełniają wymogów standardu GRS (Global Recycled Standard).
"Właściciel standardu GRS wymaga zagwarantowania identyfikowalności artykułów za pomocą certyfikatów. Firma Juritex Import-Export GmbH nie jest w stanie przedłożyć certyfikatów, w związku z tym ww. artykuły nie posiadają ważnego certyfikatu GRS. Brak certyfikatu nie wpływa na jakość produktów" - wskazano.
Szczegóły dotyczące produktu:
- Crivit Kurtka sportowa męska, wiatro- i wodoodporna 479978
- Crivit Kurtka funkcyjna damska premium, wodoszczelna 479982
- Crivit Kurtka przeciwdeszczowa męska 509965
- Crivit Płaszcz przeciwdeszczowy damski 509964
- Crivit Kurtka przeciwdeszczowa dziecięca, oddychająca 509968
- Crivit Kurtka damska dwustronna z odblaskami 478427
- Crivit Kurtka dwustronna męska z odblaskami 478424
- Crivit Majtki bikini 473544
- Crivit Biustonosz bikini 473543
- Crivit Kurtka przeciwdeszczowa dziecięca, oddychająca 509967
- Crivit Strój kąpielowy damski 473540
- Crivit Spodnie funkcyjne męskie 477030
- Crivit Kurtka przeciwdeszczowa męska 477065
- Crivit Kurtka przeciwdeszczowa softshell damska, wiatro- i wodoodporna 463875
- Crivit Kurtka na każdą pogodę męska, wiatroszczelna i wodoodporna 463878
- Esmara Trencz damski, wodoodporny 478740
- Parkside Kamizelka męska pikowana 464038
Klienci posiadający któryś z powyższych artykułów, mogą dokonać ich zwrotu.
Kardigan, swetry i sukienkę można zwrócić i odzyskać pieniądze
Kolejne ostrzeżenia Lidla również dotyczą tekstyliów. Tym razem chodzi o "Kardigan damski" marki "Esmara" o numerze artykułu 484132. Produkt nie spełnia wymogów standardu RCS (Recycled Claim Standards) oraz RWS (Responsible Wool Standard). Brak certyfikatów nie wpływa na jakość produktu - poinformowano.
Ponadto, z trzeciego alertu na stronie Lidla możemy się dowiedzieć, że niektóre swetry i sukienka marki "Esmara" również nie spełniają wymogów standardu RWS (Responsible Wool Standard).
Szczegóły dotyczące produktów:
- Sweter damski dzianinowy 487251
- Sweter damski 513406
- Sweter damski dzianinowy 485062
- Sukienka dzianinowa damska 513716
"Firma Suprema Strick- und Wirkwarenfabrik Moniek Cukierman GmbH nie jest w stanie przedłożyć certyfikatów, w związku z tym ww. artykuły nie posiadają ważnego certyfikatu RWS. Brak certyfikatu nie wpływa na jakość produktów" - wskazano w alercie. Klienci mogą dokonać zwrotu produktów opisanych w komunikatach.