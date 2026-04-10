Kurtki i płaszcze z Lidla bez certyfikatów

W komunikacie, który pojawił się na stronie Lidla, czytamy, że niektóre artykuły marek "Crivit", "Esmara" oraz "Parkside" nie spełniają wymogów standardu GRS (Global Recycled Standard).

"Właściciel standardu GRS wymaga zagwarantowania identyfikowalności artykułów za pomocą certyfikatów. Firma Juritex Import-Export GmbH nie jest w stanie przedłożyć certyfikatów, w związku z tym ww. artykuły nie posiadają ważnego certyfikatu GRS. Brak certyfikatu nie wpływa na jakość produktów" - wskazano.

Szczegóły dotyczące produktu:

Crivit Kurtka sportowa męska, wiatro- i wodoodporna 479978

Crivit Kurtka funkcyjna damska premium, wodoszczelna 479982

Crivit Kurtka przeciwdeszczowa męska 509965

Crivit Płaszcz przeciwdeszczowy damski 509964

Crivit Kurtka przeciwdeszczowa dziecięca, oddychająca 509968

Crivit Kurtka damska dwustronna z odblaskami 478427

Crivit Kurtka dwustronna męska z odblaskami 478424

Crivit Majtki bikini 473544

Crivit Biustonosz bikini 473543

Crivit Kurtka przeciwdeszczowa dziecięca, oddychająca 509967

Crivit Strój kąpielowy damski 473540

Crivit Spodnie funkcyjne męskie 477030

Crivit Kurtka przeciwdeszczowa męska 477065

Crivit Kurtka przeciwdeszczowa softshell damska, wiatro- i wodoodporna 463875

Crivit Kurtka na każdą pogodę męska, wiatroszczelna i wodoodporna 463878

Esmara Trencz damski, wodoodporny 478740

Parkside Kamizelka męska pikowana 464038

Klienci posiadający któryś z powyższych artykułów, mogą dokonać ich zwrotu.

Niektóre produkty tekstylne z Lidla nie spełnia wymogów standardu nie spełniają wymogów RCS (Recycled Claim Standards) oraz RWS (Responsible Wool Standard)

Kardigan, swetry i sukienkę można zwrócić i odzyskać pieniądze

Kolejne ostrzeżenia Lidla również dotyczą tekstyliów. Tym razem chodzi o "Kardigan damski" marki "Esmara" o numerze artykułu 484132. Produkt nie spełnia wymogów standardu RCS (Recycled Claim Standards) oraz RWS (Responsible Wool Standard). Brak certyfikatów nie wpływa na jakość produktu - poinformowano.

Ponadto, z trzeciego alertu na stronie Lidla możemy się dowiedzieć, że niektóre swetry i sukienka marki "Esmara" również nie spełniają wymogów standardu RWS (Responsible Wool Standard).

Szczegóły dotyczące produktów:

Sweter damski dzianinowy 487251

Sweter damski 513406

Sweter damski dzianinowy 485062

Sukienka dzianinowa damska 513716

"Firma Suprema Strick- und Wirkwarenfabrik Moniek Cukierman GmbH nie jest w stanie przedłożyć certyfikatów, w związku z tym ww. artykuły nie posiadają ważnego certyfikatu RWS. Brak certyfikatu nie wpływa na jakość produktów" - wskazano w alercie. Klienci mogą dokonać zwrotu produktów opisanych w komunikatach.

