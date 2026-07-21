Zmiana terminu wypłat sierpniowych emerytur

W sierpniu część emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o niektórych przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, standardowo realizowanych przez ZUS 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej. W sierpniu br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie dwukrotnie.

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Uprawnieni otrzymujący świadczenie 1. dnia każdego miesiąca, w sierpniu z emerytury cieszyć się będą dzień wcześniej, czyli 31 lipca w piątek. Stanie się tak z uwagi na fakt, że 1 sierpnia to sobota, czyli dzień wolny od pracy.

Zmiany dotyczą również emerytów, do których świadczenie trafia 15. dnia miesiąca. W sierpniu będzie to sobota, wobec tego pieniądze dotrą już w piątek 14 sierpnia, a być może nawet w czwartek 13 sierpnia.

Pozostali emeryci i renciści otrzymają przelewy zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, czyli 6., 10., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

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W sierpniu br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie dwukrotnie. 123RF/PICSEL

Wrzesień również z innymi terminami wypłat

We wrześniu dwukrotnie dojdzie to przesunięć w kalendarzu wypłat emerytur. Zainteresowani zmianą powinni być uprawnieni pobierający świadczenia 6. i 20. dnia miesiąca.

Otóż 6 września i 20 września wypadają w niedzielę, wobec tego emerytury będą wypłacona dwa dni wcześniej - 4 września oraz 18 września.

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