Lody pilnie wycofane z Lidla w całej Polsce. Sieć apeluje: Nie spożywaj
Sieć Lidl wydała najnowszy komunikat ws. produktu pilnie wycofanego ze sprzedaży. Ze sklepów w całej Polsce znikają określone partie lodów proteinowych. Przedstawiciele dyskontu wskazują, kto pod żadnym pozorem nie powinien konsumować lodów wskazanych w alercie.
Lidl wycofuje ze sprzedaży lody
W komunikacie sieci Lid czytamy, że dystrybutor Motido informuje o wycofaniu z rynku produktu "Lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml". Wycofaniu podlegają produkty z datami minimalnej trwałości i numerami partii:
- 24.11.2027 D2W48J25R2 |
- 25.11.2027 D3W48J25R2 |
- 26.11.2027 D4W48J25R2 |
- 27.11.2027 D5W48J25R2.
"Nie można wykluczyć obecności orzechów nerkowca we wskazanych powyżej partiach. Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie konsumować produktu. Dla osób bez alergii na orzechy nerkowca produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia" - wskazano.
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Lidl apeluje do klientów
Produkt, którego dotyczy problem, czyli "Lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml", był sprzedawany w sklepach Lidl w Polsce. Można go oddać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony.
"Jeżeli znasz osoby, które mogły zakupić wskazany na plakacie artykuł, prosimy o przekazanie im informacji o wycofaniu" - apelują przedstawiciele sieci Lidl.
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