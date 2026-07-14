Lidl wycofuje ze sprzedaży lody

W komunikacie sieci Lid czytamy, że dystrybutor Motido informuje o wycofaniu z rynku produktu "Lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml". Wycofaniu podlegają produkty z datami minimalnej trwałości i numerami partii:

24.11.2027 D2W48J25R2 |

25.11.2027 D3W48J25R2 |

26.11.2027 D4W48J25R2 |

27.11.2027 D5W48J25R2.

"Nie można wykluczyć obecności orzechów nerkowca we wskazanych powyżej partiach. Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie konsumować produktu. Dla osób bez alergii na orzechy nerkowca produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia" - wskazano.

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Lidl apeluje do klientów

Produkt, którego dotyczy problem, czyli "Lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml", był sprzedawany w sklepach Lidl w Polsce. Można go oddać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony.

"Jeżeli znasz osoby, które mogły zakupić wskazany na plakacie artykuł, prosimy o przekazanie im informacji o wycofaniu" - apelują przedstawiciele sieci Lidl.

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