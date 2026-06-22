Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na północy i zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże, ponadto tam przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze, możliwy również grad - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 35 mm, na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie do ok. 50 mm - wskazuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 22 st. C na Pomorzu, ok. 26 st. C w centrum kraju do 31 st. C na południowym wschodzie kraju. Zdecydowanie niższe wartości nad morzem, tam ok. 18 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu miejscami wzrastające do dużego, tam również należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 18 st. C nad morzem, ok. 25 st. C w centrum, do 27 st. C na południu.

W środę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur w centrum kraju i na północnym wschodzie, tam również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 st. C na wybrzeżu, ok. 25 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 30 st. C na zachodzie kraju - informuje IMGW.

W czwartek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Termometry wskażą od 21 st. C nad morzem, ok. 28 st. C na północnym wschodzie, do 30 st. C na południowym zachodzie.

W piątek zachmurzenie małe i bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie kraju okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 25 st. C do 30 st. C. Chłodniej będzie tylko na północnym zachodzie i nad morzem, od 21 st. C do 24 st. C. Natomiast najcieplej, bo do 32 st. C na południowym zachodzie.

W weekend upał nie odpuści

W sobotę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie kraju również bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 27 st. C do 32 st. C. Na Dolnym Śląsku termometry mogą wskazać nawet 35 st. C.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające miejscami do dużego. IMGW wskazuje, że w pasie od Warmii, przez Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Nadal będzie upalnie, bowiem termometry wskażą od 30 st. C do 35 st. C. Niższe wartości nad samym morzem, tam od 20 st. C do 24 st. C.

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w połowie przyszłego tygodnia w Polsce może być jeszcze cieplej.

"Termometry pokażą na przeważającym obszarze kraju od 32 do 36 stopni, a miejscami nawet do 37-38 stopni. Zarówno model amerykański GFS, jak i europejski ECMWF, wskazują punktowo nawet na blisko 40 stopni" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

Odcinek 6 INTERIA.PL