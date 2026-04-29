W środę jeszcze chłód i śnieg z deszczem. Pogoda zacznie się zmieniać

W środę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od dużego. Na północy i we wschodniej połowie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie nawet deszczu ze śniegiem.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od ok. 7 st. C na północnym wschodzie, ok. 12 st. C na przeważającym obszarze kraju. Najwyższe wartości na krańcach zachodnich, tam do 15 st. C - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego. Na północnym wschodzie prawdopodobieństwo słabych opadów deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 8 st. C na północnym wschodzie i miejscami na terenach podgórskich Karpat, ok. 13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 17 st. C na północnym zachodzie i zachodzie - wskazuje IMGW.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, nawet 26 st. C

Czy jest szansa na pogodną majówkę?

W piątek zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, we wschodniej połowie kraju zdecydowanie więcej chmur. Na termometrach od 14 st. C na północy i południowym wschodzie, ok. 18 st. C w centrum, natomiast najcieplej, bo do 22 st. C na zachodzie.

W sobotę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu lokalnie może wzrastać do dużego. Odczujemy wzrost temperatury, która wyniesie 17 st. C na terenach podgórskich Karpat i w rejonie Półwyspu Helskiego, ok. 20-23 st. C na przeważającym obszarze. Najwyższe wartości, bo aż do 25 st. C spodziewane są na zachodzie Polski.

W niedzielę na północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe - wynika z prognozy IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na wschodzie do 23 st. C w centrum kraju. Cieplej, bo 26 st. C na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, tam ok. 18 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i wschodzie małe lub bezchmurnie. Na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Termometry wskażą od 21 st. C do 26 st. C. Niższe wartości w rejonie wybrzeża, tam ok. 18 st. C.

We wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Nad resztą kraju zdecydowanie więcej chmur. Na zachodzie i północnym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 26 st. C, chłodniej w rejonie wybrzeża, tam ok. 17 st. C - informuje IMGW.

