Uwaga na herbatę z pestycydami

GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w herbacie czarnej liściastej.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g

Marka: Eternal Finest Op

Numer partii: MT-13-LK

Najlepiej spożyć przed końcem: 11/2027

Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice

W takiej herbacie stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. poinformowała swoich odbiorców o możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w określonej powyżej partii herbaty i zleciła wstrzymanie sprzedaży tej partii herbaty, zabezpieczenie jej i przygotowanie do zwrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające herbatę wskazaną w komunikacie nie powinny jej spożywać.

