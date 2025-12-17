Masz tę herbatę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w określonej partii herbaty czarnej liściastej stwierdzono pozostałości pestycydu (antrachinon). Pod żadnym pozorem nie należy spożywać herbaty wskazanej w komunikacie GIS.
Uwaga na herbatę z pestycydami
GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w herbacie czarnej liściastej.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g
Marka: Eternal Finest Op
Numer partii: MT-13-LK
Najlepiej spożyć przed końcem: 11/2027
Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice
Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. poinformowała swoich odbiorców o możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w określonej powyżej partii herbaty i zleciła wstrzymanie sprzedaży tej partii herbaty, zabezpieczenie jej i przygotowanie do zwrotu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające herbatę wskazaną w komunikacie nie powinny jej spożywać.