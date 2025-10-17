Masz tę przekąskę w domu? Nie spożywaj jej pod żadnym pozorem. Wydano alert
Sieć sklepów Auchan wydała najnowszy komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych, który dotychczas dostępny był w ofercie. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu artykułu.
Rodzynki pilnie wycofane z sieci Auchan
Firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu. Mowa o rodzynkach sułtańskich, sprzedawanych w opakowaniu 200 g, marki Bakalland. Sieć, oprócz wskazania na niewłaściwy zapach, nie podaje więcej szczegółów, z czego wynika taka wada.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Rodzynki sułtańskie 200 g
Producent: FoodWell Sp. z o.o.
Kod kreskowy (EAN) 5900749021081
Numer partii: 09.2026/ 0002501305
Auchan apeluje do konsumentów
Sieć zaapelowała do osób, które posiadają rodzynki wskazane w komunikacie, by ich nie spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony celem odzyskania należności.
Popularna woda pilnie wycofana z Auchan
Kilka dni temu informowaliśmy, że sieć Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży niegazowaną wodę źródlaną Primavera, w butelkach o pojemności 1,5 litra. Sieć Auchan, po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do pilnego usunięcia wody z oferty sprzedażowej z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne produktu.
Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
Producent: San Benedetto Polska
Kod kreskowy EAN: 5903978396562
Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985
Sieć Auchan apelowała do klientów, którzy posiadają wodę wskazaną w komunikacie, by jej nie spożywać.