Rodzynki pilnie wycofane z sieci Auchan

Firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu. Mowa o rodzynkach sułtańskich, sprzedawanych w opakowaniu 200 g, marki Bakalland. Sieć, oprócz wskazania na niewłaściwy zapach, nie podaje więcej szczegółów, z czego wynika taka wada.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Rodzynki sułtańskie 200 g

Producent: FoodWell Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN) 5900749021081

Numer partii: 09.2026/ 0002501305

Auchan wycofuje ze sprzedaży rodzynki INTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Sieć zaapelowała do osób, które posiadają rodzynki wskazane w komunikacie, by ich nie spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony celem odzyskania należności.

Popularna woda pilnie wycofana z Auchan

Kilka dni temu informowaliśmy, że sieć Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży niegazowaną wodę źródlaną Primavera, w butelkach o pojemności 1,5 litra. Sieć Auchan, po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do pilnego usunięcia wody z oferty sprzedażowej z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne produktu.

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l

Producent: San Benedetto Polska

Kod kreskowy EAN: 5903978396562

Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985

Sieć Auchan apelowała do klientów, którzy posiadają wodę wskazaną w komunikacie, by jej nie spożywać.

