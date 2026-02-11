Masz ten produkt spożywczy w domu? Właśnie pilnie wycofują go ze sprzedaży

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Aldi wydała komunikat skierowany do konsumentów, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego. Mowa o makaronie tagliatelle, którego nie powinny spożywać osoby z alergią na pszenicę i gluten.

Surowy makaron tagliatelle ułożony w zwinięte gniazda o złocistym odcieniu, wyraźna faktura ciasta i charakterystyczne płaskie, szerokie paski.
Sieć Aldi informuje o wycofaniu ze sprzedaży jednego z makaronów, który może zawierać alergenyRoman Tsubin123RF/PICSEL

Uwaga na makaron, który może wywołać reakcję alergiczną

Sieć Aldi poinformowała w najnowszym alercie, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano produkt w postaci makaronu tagliatelle 500 g marki: Cucina (dawniej Cucina Nobile).

"Wycofanie dotyczy produktów z błędnie oznakowanymi alergenami na etykiecie - brak podkreślenia obecności pszenicy, która zawiera gluten. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby z alergią na pszenicę i gluten, ponieważ może wywołać u nich reakcję alergiczną" - tłumaczy Aldi. Sieć zaapelowała do klientów o niezwłoczny zwrot wadliwego artykułu.

Czytaj także: Sieć sklepów Tedi wydała pilny komunikat ws. wadliwego produktu

Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Makaronu tagliatelle 500 g

Marka: Cucina (dawniej Cucina Nobile)

Kod kreskowy: 2008080138291

Zobacz również: Kilkadziesiąt produktów spożywczych pilnie wycofanych ze sprzedaży w Polsce

Masz wadliwy artykuł z sieci Aldi? Możesz go zwrócić

Osoby posiadające produkt wskazany w komunikacie mogą go zwrócić do 09.03.2026 r. (włącznie) do sklepów. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - dodaje sieć.

Warto wiedzieć: Skarpetki pilnie wycofane ze sprzedaży. Poważne zagrożenie dla zdrowia

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientuContent Studio

Najnowsze