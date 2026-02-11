Uwaga na makaron, który może wywołać reakcję alergiczną

Sieć Aldi poinformowała w najnowszym alercie, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano produkt w postaci makaronu tagliatelle 500 g marki: Cucina (dawniej Cucina Nobile).

"Wycofanie dotyczy produktów z błędnie oznakowanymi alergenami na etykiecie - brak podkreślenia obecności pszenicy, która zawiera gluten. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby z alergią na pszenicę i gluten, ponieważ może wywołać u nich reakcję alergiczną" - tłumaczy Aldi. Sieć zaapelowała do klientów o niezwłoczny zwrot wadliwego artykułu.

Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Makaronu tagliatelle 500 g

Marka: Cucina (dawniej Cucina Nobile)

Kod kreskowy: 2008080138291

Zobacz również: Kilkadziesiąt produktów spożywczych pilnie wycofanych ze sprzedaży w Polsce

Masz wadliwy artykuł z sieci Aldi? Możesz go zwrócić

Osoby posiadające produkt wskazany w komunikacie mogą go zwrócić do 09.03.2026 r. (włącznie) do sklepów. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - dodaje sieć.

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientu Content Studio