Masz ten produkt spożywczy w domu? Właśnie pilnie wycofują go ze sprzedaży
Sieć sklepów Aldi wydała komunikat skierowany do konsumentów, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego. Mowa o makaronie tagliatelle, którego nie powinny spożywać osoby z alergią na pszenicę i gluten.
Uwaga na makaron, który może wywołać reakcję alergiczną
Sieć Aldi poinformowała w najnowszym alercie, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano produkt w postaci makaronu tagliatelle 500 g marki: Cucina (dawniej Cucina Nobile).
"Wycofanie dotyczy produktów z błędnie oznakowanymi alergenami na etykiecie - brak podkreślenia obecności pszenicy, która zawiera gluten. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby z alergią na pszenicę i gluten, ponieważ może wywołać u nich reakcję alergiczną" - tłumaczy Aldi. Sieć zaapelowała do klientów o niezwłoczny zwrot wadliwego artykułu.
Szczegóły produktu:
Nazwa produktu: Makaronu tagliatelle 500 g
Marka: Cucina (dawniej Cucina Nobile)
Kod kreskowy: 2008080138291
Masz wadliwy artykuł z sieci Aldi? Możesz go zwrócić
Osoby posiadające produkt wskazany w komunikacie mogą go zwrócić do 09.03.2026 r. (włącznie) do sklepów. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - dodaje sieć.