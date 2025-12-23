Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert
Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat ws. artykułu wycofanego ze sprzedaży. Mowa o akcesoriach do ćwiczeń zawierających gumę neoprenową, której zawartość przekracza limit określony w przepisach europejskich. Sieć Action apeluje do klientów, by natychmiast zaprzestali użytkowania produktu wskazanego w ostrzeżeniu.
Uwaga na wadliwe rękawiczki do ćwiczeń
Sieć Action poinformowała, że z oferty sprzedażowej wycofano właśnie rękawiczki do ćwiczeń Q4Life. Wadliwy produkt sprzedawany był w sklepach Action od 01.01.2025 r. do 10.11.2025 r.
"Badania wykazały, że guma neoprenowa zawiera około 1,1 g/kg WWA. Wartość ta przekracza limit określony w przepisach europejskich" - czytamy w komunikacie o powodach decyzji wycofania rękawiczek ze sprzedaży.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa i marka produktu: Rękawiczki do ćwiczeń, Q4Life
Numer artykułu Action: 2558553
Okres sprzedaży: 01.01.2025 - 10.11.2025
Kody EAN: 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725
Kody partii: 179034, 179035
Action apeluje do klientów
"Jeżeli posiadasz wyżej wymienione produkty o kodzie partii 179035 i/lub 179034, natychmiast przestań ich używać i zwróć je do sklepu Action" - wskazuje sieć w komunikacie.
Klienci zwracający wadliwy produkt otrzymają zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.