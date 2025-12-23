Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat ws. artykułu wycofanego ze sprzedaży. Mowa o akcesoriach do ćwiczeń zawierających gumę neoprenową, której zawartość przekracza limit określony w przepisach europejskich. Sieć Action apeluje do klientów, by natychmiast zaprzestali użytkowania produktu wskazanego w ostrzeżeniu.

Biały metalowy budynek z dużym niebieskim napisem ACTION na fasadzie, litery trójwymiarowe, nowoczesna estetyka, fragment nieba w tle
Sieć Action wydała najnowszy komunikat ws. wadliwego produktu wycofanego ze sprzedaży123RF/PICSEL

Uwaga na wadliwe rękawiczki do ćwiczeń

Sieć Action poinformowała, że z oferty sprzedażowej wycofano właśnie rękawiczki do ćwiczeń Q4Life. Wadliwy produkt sprzedawany był w sklepach Action od 01.01.2025 r. do 10.11.2025 r.

"Badania wykazały, że guma neoprenowa zawiera około 1,1 g/kg WWA. Wartość ta przekracza limit określony w przepisach europejskich" - czytamy w komunikacie o powodach decyzji wycofania rękawiczek ze sprzedaży.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa i marka produktu: Rękawiczki do ćwiczeń, Q4Life

Numer artykułu Action: 2558553

Okres sprzedaży: 01.01.2025 - 10.11.2025

Kody EAN: 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725

Kody partii: 179034, 179035

Cztery ujęcia czarnych rękawiczek do ćwiczeń z odkrytymi palcami na białym tle, u góry czerwony napis, pod rękawiczkami szczegółowe dane produktu, takie jak marka, kody EAN i okres sprzedaży.
Action wycofuje ze sprzedaży rękawiczki do ćwiczeńINTERIA.PL/Informacja prasowa

Action apeluje do klientów

"Jeżeli posiadasz wyżej wymienione produkty o kodzie partii 179035 i/lub 179034, natychmiast przestań ich używać i zwróć je do sklepu Action" - wskazuje sieć w komunikacie.

Klienci zwracający wadliwy produkt otrzymają zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.

