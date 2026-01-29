Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, w którym czytamy o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek. Pod żadnym pozorem nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie.
Uwaga na szklanki z kadmem i ołowiem
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek.
Dystrybutor w Polsce umieścił w swoich sklepach plakaty informujące klientów o wycofaniu wskazanego w komunikacie produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa produktu: SZKLANKA W KWIATY 220 ML z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów
Numer partii: wszystkie partie sprzedawane od stycznia 2025 r.
Numer artykułu: 3060031
Dystrybutor w Polsce: Tiger Warsaw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
Kraj pochodzenia: Chiny
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające wadliwe szklanki, nie powinny ich używać. Z kolei sieć Flying Tiger Copenhagen zachęca konsumentów do zwrotu szklanek do najbliższego sklepu Flying Tiger Copenhagen celem uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.