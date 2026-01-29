Uwaga na szklanki z kadmem i ołowiem

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek.

Dystrybutor w Polsce umieścił w swoich sklepach plakaty informujące klientów o wycofaniu wskazanego w komunikacie produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: SZKLANKA W KWIATY 220 ML z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów

Numer partii: wszystkie partie sprzedawane od stycznia 2025 r.

Numer artykułu: 3060031

Dystrybutor w Polsce: Tiger Warsaw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa

Kraj pochodzenia: Chiny

Wydano ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: migracja ołowiu i kadmu z obrzeża szklanek INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające wadliwe szklanki, nie powinny ich używać. Z kolei sieć Flying Tiger Copenhagen zachęca konsumentów do zwrotu szklanek do najbliższego sklepu Flying Tiger Copenhagen celem uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL