Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert
Sieć Sinsay wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy, że z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu uwalniania niklu, wskazany artykuł nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Sinsay wycofuje wadliwy naszyjnik
Sinsay informuje, że z oferty sprzedażowej w trybie pilnym wycofano naszyjnik. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu uwalniania niklu, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Kontakt z produktem może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów - wskazuje sieć. Produkt był sprzedawany stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Naszyjnik
Model/indeks: 926HM-SLV
"Nikiel to twardy, srebrzystobiały, metal nierozpuszczalny w wodzie. Jest najczęstszym alergenem kontaktowym. Występuje w wielu stopach metali przedmiotów użytkowych, w tym biżuterii. Klinicznie alergia na nikiel objawia się w postaci alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry, zapaleniem spojówek i śluzówki nosa, a niekiedy też astmą" - wyjaśnia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.
Sinsay apeluje do konsumentów
Osoby posiadające wadliwy naszyjnik, mogą go zwrócić celem odzyskania należności. Produkty zakupione w sklepach stacjonarnych można zwracać w dowolnej placówce Sinsay.
Klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Produkty zakupione w sklepie internetowym można zwrócić, logując się do konta klienta. Wówczas należy wybrać polecenie "zwrot" lub "reklamacja" i postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi mailowo. Produkty zakupione w sklepie internetowym można również zwrócić w sklepie stacjonarnym.
Klienci, którzy kupili naszyjnik opisany w komunikacie, nie powinni go używać.
