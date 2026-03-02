Sinsay wycofuje wadliwy naszyjnik

Sinsay informuje, że z oferty sprzedażowej w trybie pilnym wycofano naszyjnik. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu uwalniania niklu, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Kontakt z produktem może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów - wskazuje sieć. Produkt był sprzedawany stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Naszyjnik

Model/indeks: 926HM-SLV

"Nikiel to twardy, srebrzystobiały, metal nierozpuszczalny w wodzie. Jest najczęstszym alergenem kontaktowym. Występuje w wielu stopach metali przedmiotów użytkowych, w tym biżuterii. Klinicznie alergia na nikiel objawia się w postaci alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry, zapaleniem spojówek i śluzówki nosa, a niekiedy też astmą" - wyjaśnia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Sinsay apeluje do konsumentów

Osoby posiadające wadliwy naszyjnik, mogą go zwrócić celem odzyskania należności. Produkty zakupione w sklepach stacjonarnych można zwracać w dowolnej placówce Sinsay.

Klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Produkty zakupione w sklepie internetowym można zwrócić, logując się do konta klienta. Wówczas należy wybrać polecenie "zwrot" lub "reklamacja" i postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi mailowo. Produkty zakupione w sklepie internetowym można również zwrócić w sklepie stacjonarnym.

Klienci, którzy kupili naszyjnik opisany w komunikacie, nie powinni go używać.

