Masz ten produkt w domu? Nie spożywaj. Jest zanieczyszczony. Wydano alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W partii fasoli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu. Zanieczyszczonego produktu nie należy spożywać - apeluje GIS.
Uwaga na zanieczyszczoną fasolę
W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu w fasoli - wskazuje GIS.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość NDP może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy w ostrzeżeniu.
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"
Numer partii: 29.08.2025
Data minimalnej trwałości: 30.01.2027
Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski
Producent po otrzymaniu wiadomości o zakwestionowaniu partii Fasoli "Piękny Jaś" wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają fasolę wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać - apeluje GIS.
