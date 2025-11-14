Uwaga na zanieczyszczoną fasolę

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu w fasoli - wskazuje GIS.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość NDP może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy w ostrzeżeniu.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"

Numer partii: 29.08.2025

Data minimalnej trwałości: 30.01.2027

Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski

GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa o zanieczyszczonej fasoli INTERIA.PL/Informacja prasowa

Producent po otrzymaniu wiadomości o zakwestionowaniu partii Fasoli "Piękny Jaś" wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają fasolę wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać - apeluje GIS.

"Ewa gotuje": Rosół na jagnięcinie Polsat