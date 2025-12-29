Masz ten produkt w domu? Nie spożywaj pod żadnym pozorem. Wydano alert
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. artykułu spożywczego, który został wycofany ze sprzedaży. Mowa o ciastku brownie, którego spożycie może powodować problemy zdrowotne m.in. dla osób z nietolerancją glutenu.
Uwaga na ciastko brownie z niepoprawnym opisem
Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów sieci, z oferty sprzedażowej wycofano ciastko brownie keto. Auchan wskazuje na wykryty błąd na etykiecie marketingowej, ale nie podaje szczegółów.
Prawdopodobnie na etykiecie produktu nie znajdowała się informacja o zawartości glutenu w ciastku, choć smakołyk gluten posiadał.
Szczegóły produktu:
Nazwa produktu: Brownie Keto 200 g Gmurczyk
Dostawca: Cukiernia Gmurczyk S.C
Kod kreskowy (EAN): 5902767941839
Numer partii: wszystkie serie
Auchan apeluje do konsumentów
Konsumenci z celiakią oraz nietolerancją glutenu, którzy zakupili produkt wskazany w komunikacie, nie powinni go spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - wyjaśnia Auchan.