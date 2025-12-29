Uwaga na ciastko brownie z niepoprawnym opisem

Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów sieci, z oferty sprzedażowej wycofano ciastko brownie keto. Auchan wskazuje na wykryty błąd na etykiecie marketingowej, ale nie podaje szczegółów.

Prawdopodobnie na etykiecie produktu nie znajdowała się informacja o zawartości glutenu w ciastku, choć smakołyk gluten posiadał.

Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Brownie Keto 200 g Gmurczyk

Dostawca: Cukiernia Gmurczyk S.C

Kod kreskowy (EAN): 5902767941839

Numer partii: wszystkie serie

Auchan wycofuje ze sprzedaży ciastko brownie INTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Konsumenci z celiakią oraz nietolerancją glutenu, którzy zakupili produkt wskazany w komunikacie, nie powinni go spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - wyjaśnia Auchan.

