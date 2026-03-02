Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na południowym zachodzie, zachodzie oraz w centralnej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, nad resztą kraju umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu lub mżawki możliwe zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i na Podkarpaciu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od 5 st. C na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, ok. 10 st. C w centrum, najcieplej, bo do 14 st. C na zachodzie kraju.

We wtorek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W wielu regionach zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie ok. 7 st. C na północnym zachodzie i nad morzem, ok. 11 st. C w centrum, najwyższe wartości, ok. 14 st. C na południowym zachodzie.

W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie możliwy słaby przelotny deszcz - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 8 st. C na północy, ok. 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu Polski. Zdecydowanie chłodniej nad samym morzem, tam ok. 4 st. C.

W czwartek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Najwięcej chmur na południu Polski. Zrobi się odrobinę chłodniej. Termometry wskażą od 6 st. C do 11 st. C. Najniższe wartości ponownie nad samym morzem, tam ok. 4 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy okresami także umiarkowany, zachodni i północno-zachodni - wynika z prognozy IMGW.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 10 st. C na wschodzie, ok. 14 st. C na zachodzie i południu Polski. Nad Bałtykiem w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 7 st. C.

Czy jest szansa na ładną pogodę w weekend?

W sobotę powinno być pogodnie, ponieważ jeśli prognozy się potwierdzą, zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północnym wschodzie, ok. 12 st. C w centrum do 15 st. C na południu i południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam ok. 5 st. C.

Niedziela również zapowiada się raczej słoneczna i pogodna. Zachmurzenie na ogół będzie małe, nad morzem okresami umiarkowane. Jeśli mowa o komforcie termicznym, to w tej kwestii także bez większych zmian, ponieważ termometry wskażą od 8 st. C na północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum do 15 st. C na południu kraju. Ponownie chłodniej nad samym morzem, ok. 5 st. C.

