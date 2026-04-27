Uwaga na mięso z Salmonellą

Przedstawiciele sieci Selgros informują, że w trosce o bezpieczeństwo konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów, firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, wskazuje na wycofanie z rynku mięsa do kebabu.

Powodem wycofania jest obecność bakterii Salmonella Infantis w pięciu próbach w 25 g produktu.

Salmonella Infantis to bakteria z grupy pałeczek Salmonella, będąca częstą przyczyną zatruć pokarmowych, szczególnie związanych ze spożyciem zanieczyszczonego mięsa drobiowego

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kebab z udek kurczaka, produkt głęboko mrożony, 8 kg

Data minimalnej trwałości: 12.09.2027

Producent: Nazar Sp. z o.o., Sp.k. Leźno 59, 80-298 Gdańsk

Selgros apeluje do klientów

Osoby posiadające mięso wskazane w komunikacie, nie powinny go spożywać.

"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu w/w artykułu. Prosimy o niespożywanie produktu, wycofanie z dalszego obrotu oraz o kontakt z halą Selgros w celu dokonania zwrotu, gwarantując zwrot gotówki" - apeluje sieć.

