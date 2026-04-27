Mięso do kebabu pilnie wycofane w całej Polsce. Mowa o groźnej bakterii
Sieć sklepów Selgros w najnowszym komunikacie poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży mięsa do kebabu. Produkt znika z oferty z uwagi na wykrycie w nim Salmonelli. Pod żadnym pozorem nie powinno się spożywać mięsa opisanego w ostrzeżeniu.
Uwaga na mięso z Salmonellą
Przedstawiciele sieci Selgros informują, że w trosce o bezpieczeństwo konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów, firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, wskazuje na wycofanie z rynku mięsa do kebabu.
Powodem wycofania jest obecność bakterii Salmonella Infantis w pięciu próbach w 25 g produktu.
Salmonella Infantis to bakteria z grupy pałeczek Salmonella, będąca częstą przyczyną zatruć pokarmowych, szczególnie związanych ze spożyciem zanieczyszczonego mięsa drobiowego
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kebab z udek kurczaka, produkt głęboko mrożony, 8 kg
Data minimalnej trwałości: 12.09.2027
Producent: Nazar Sp. z o.o., Sp.k. Leźno 59, 80-298 Gdańsk
Selgros apeluje do klientów
Osoby posiadające mięso wskazane w komunikacie, nie powinny go spożywać.
"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu w/w artykułu. Prosimy o niespożywanie produktu, wycofanie z dalszego obrotu oraz o kontakt z halą Selgros w celu dokonania zwrotu, gwarantując zwrot gotówki" - apeluje sieć.