Uwaga na tatar wołowy z bakterią

Lidl informuje, że z oferty sprzedażowej znika tatar wołowy 200 g marki Sokołów. Produkt sprzedawany był w wybranych sklepach na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Tatar wycofano ze sprzedaży w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną, mowa o wykryciu w produkcie bakterii E. coli STEC. "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - wskazuje Lidl.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g

Producent: "Sokołów" S.A.

Termin trwałości: 24.10.2025

Numer partii: 8525281202

Lidl apeluje do klientów

Osoby, które kupiły produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Lidl apeluje o wyrzucenie produktu lub zwrócenie go do najbliższego sklepu sieci Lidl.

"Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu), zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" - dodaje sieć.

