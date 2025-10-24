Mięso z Lidla z groźną bakterią. "Wyrzuć, nie spożywaj". Wydano alert
Sieć sklepów Lidl wydała pilny komunikat ws. wycofania produktu ze sprzedaży. Z dyskontów znika tatar wołowy, a taką decyzję podjęto z uwagi na wykrycie w produkcie bakterii E. coli STEC. Osoby, które posiadają tatar wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać - apeluje Lidl.
Uwaga na tatar wołowy z bakterią
Lidl informuje, że z oferty sprzedażowej znika tatar wołowy 200 g marki Sokołów. Produkt sprzedawany był w wybranych sklepach na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.
Tatar wycofano ze sprzedaży w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną, mowa o wykryciu w produkcie bakterii E. coli STEC. "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - wskazuje Lidl.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g
Producent: "Sokołów" S.A.
Termin trwałości: 24.10.2025
Numer partii: 8525281202
Lidl apeluje do klientów
Osoby, które kupiły produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Lidl apeluje o wyrzucenie produktu lub zwrócenie go do najbliższego sklepu sieci Lidl.
"Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu), zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" - dodaje sieć.