Nadleśnictwo od kilku lat zabrania wchodzenia do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego na skutek wystąpienia zapadliska.

Okresowy zakaz wstępu do lasu, który obowiązuje do 31 grudnia 2026 r., dotyczy szesnastu obrębów, które szczegółowo wymieniono na stronie Nadleśnictwa Olkusza.

"W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary" - czytamy w zarządzeniu.

Spacerując po lesie w Olkuszu, nie sposób nie dostrzec zamontowanych na drzewach specjalnych tabliczek ostrzegawczych ws. ryzyka występowania zapadlisk.

Pierwszy zakaz wstępu do lasów ze względu na pojawiające się zapadliska został wprowadzony przez Nadleśnictwo Olkusz w marcu 2022 r. Dotychczasowy zakaz obowiązywał do końca 2025 r. i został on właśnie przedłużony o kolejny rok.

Zapadliska w lasach niedaleko Olkusza powstają m.in. na skutek zamknięcia i wyłączenia tamtejszej kopalni

Dlaczego w lasach koło Olkusza powstają zapadliska?

Pierwsze zapadliska w lasach nieopodal Olkusza zaczęły powstawać w 2022 r. i w dużej mierze są pokłosiem zamknięcia tamtejszej kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz-Pomorzany. Po zamknięciu kopalni w 2020 r. zaprzestano odpompowywania wody z podziemnych wyrobisk.

Kopalnia przez kilkadziesiąt lat intensywnie odwadniała teren, co skutkowało obniżeniem poziomu wód gruntowych nawet o kilkadziesiąt metrów. Kiedy kopalnia zakończyła działalność i wyłączono odwadniające pompy główne, poziom wody gruntowej zaczął bardzo szybko wracać do naturalnego stanu.

Woda wypełnia puste przestrzenie, co narusza strukturę skał i prowadzi do zawalania się stropów. Natomiast nasycone wodą grunty tracą stabilność, a to z kolei prowadzi do gwałtownego zapadania się ziemi na powierzchni.

W związku z tym od 2022 r. w lasach Nadleśnictwa Olkusz regularnie pojawiają się nowe zapadliska, a niektóre z nich wypełniają się wodą.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Interia informowała o nowym zapadlisku, które powstało w miejscowości Bolesław niedaleko Olkusza. Zapadlisko o średnicy ok. siedmiu metrów w błyskawicznym tempie wypełniło się wodą.

