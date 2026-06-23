Która przyprawa uniwersalna ma największą zawartość warzyw?

Przedstawiciele Fundacji Pro-Test tłumaczą, że analizie poddali cztery popularne produkty: Kucharek Przyprawa do potraw, Kucharek Smak Natury Przyprawa do potraw, Vegeta Natur Przyprawa warzywna do potraw i Vegeta Oryginalna.

Badania na zawartość pozostałości 520 pestycydów przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Fundacja oceniła również skład wspomnianych produktów.

"W naszej ocenie składów wzięliśmy pod uwagę: udział warzyw w produkcie, obecność wzmacniaczy smaku, przejrzystość składu oraz liczbę zbędnych dodatków technologicznych" - czytamy na stronie pro-test.pl.

Pierwsze miejsce w rankingu Fundacji Pro-Test zajął Kucharek Smak Natury Przyprawa do potraw, Prymat. "Zwycięzca naszego testu znalazł się na czele rankingu po pierwsze dzięki temu, że ma najlepszy skład, a po drugie dlatego, że nie wykryliśmy w nim pozostałości pestycydów" - tłumaczy Pro-Test.

W komunikacie na stronie Fundacji wskazano, że w naturalnej wersji przyprawy Prymatu 40 proc. stanowią warzywa, co jest najwyższym wynikiem w całym zestawieniu. "Innymi słowy, w 100 g przyprawy znajduje się około 40 g suszonych warzyw, podczas gdy w produktach zawierających 15,5 proc. warzyw jest ich zaledwie 15,5 g" - dodano.

W przypadku tego produktu zwrócono uwagę, że w składzie znajduje się 11 różnych suszonych warzyw, m.in. marchew, cebulę, seler, czosnek, por czy pomidory. "Równie ważne jest jednak też to, czego w składzie naturalnego Kucharka nie ma: producent zrezygnował ze wzmacniaczy smaku, skrobi, cukru i innych dodatków, które często odpowiadają za >>podkręcanie<< smaku przyprawy kosztem jakości składu" - informuje Fundacja Pro-Test.

Na drugim miejscu znalazł się produkt o nazwie Kucharek Przyprawa do potraw, Prymat. W badaniach laboratoryjnych również nie wykryto w niej pozostałości pestycydów, ale zdaniem ekspertów z Fundacji Pro-Test, ostateczną ocenę obniżył skład produktu.

"Tu znów na pierwszym miejscu w składzie mamy sól. A warzywa? Choć ich lista jest stosunkowo długa (jest tu aż 12 różnych warzyw), łączna zawartość warzyw wynosi jedynie 15,5 proc., czyli ponad dwa razy mniej niż u lidera testu. Dodatkowo producent zastosował wzmacniacze smaku, cukier, skrobię i barwnik, które z punktu widzenia jakości składu trudno uznać za pożądane dodatki" - wskazano w komunikacie.

W Vegecie Oryginalnej z trzeciego miejsca w tabeli badania laboratoryjne także nie wykazały obecności pozostałości pestycydów. Ten produkt zawiera 15,5 proc. warzyw, wzmacniacze smaku, cukier, skrobię kukurydzianą, olej słonecznikowy oraz barwnik.

"Poza tym producent nie sprecyzował, jakie przyprawy zostały użyte, a więc konsument nie wie, co tak naprawdę kryje się pod określeniem >>przyprawy<< na liście składników" - czytamy w opisie testów.

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W jeden przyprawie uniwersalnej wykryto pozostałości pestycydów

Przedstawiciele Pro-Test najniżej ocenili produkt o nazwie Vegeta Natur Przyprawa warzywna do potraw, Podravka.

"Jego ogólną ocenę jakości obniżyło wykrycie pozostałości trzech pestycydów: azoksystrobiny, boskalidu i difenokonazolu. Są to substancje stosowane do ochrony upraw przed chorobami grzybowymi. Choć wykryte ilości nie przekraczały obowiązujących norm bezpieczeństwa, sam fakt obecności kilku różnych pozostałości środków ochrony roślin nie działa na korzyść produktu" - wyjaśniono.

Należy jednak zauważyć, że producent zastosował tu aż 32 proc. suszonych warzyw, co jest drugim najlepszym wynikiem w omawianym teście.

Laboratorium Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach przebadało akredytowanymi metodami badawczymi na zlecenie Fundacji Pro-Test cztery próbki przyprawy uniwersalnej. W przyprawach laboratorium oznaczyło zawartość pozostałości 520 pestycydów. Produkty do testu zostały zakupione w marcu i maju 2026 r.

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