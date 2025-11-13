Mnóstwo produktów znika ze sklepów. Mogą zawierać metal. GIS podał listę
W czwartek rano informowaliśmy o wycofaniu przez sieć sklepów Lidl dwóch produktów marki Knorr. Kilka godzin później Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, z którego wynika, że na polskim rynku znajduje się zdecydowanie więcej produktów spod szyldu Knorra, które mogą być zanieczyszczone fragmentami metalu lub gumy.
Wycofują wiele produktów marki Knorr
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o. o możliwym zanieczyszczeniu określonych poniżej partii produktów fragmentami metalu lub gumy - czytamy na stronie GIS-u.
Szczegóły wycofanych produktów:
Nazwa produktu: Knorr Zupa Borowik, numer partii: 528008C93, 528108C93, data przydatności do spożycia: 30.04.2027.
Nazwa produktu: Knorr Zupa Biały Barszcz, numer partii: 528314C93, data przydatności do spożycia: 31.01.2027.
Nawa produktu: Knorr Zapiefix Szynka, numer partii: 527902C93, 528002C93, data przydatności do spożycia: 31.01.2027.
Nawa produktu: Knorr Zapiefix Vege, numer partii: 527922C93, data przydatności do spożycia: 30.04.2027.
Nazwa produktu: Knorr Fix 4 Sery Spaghetti, numer partii: 527822C93, 527922C93, data przydatności do spożycia: 30.04.2027.
Nazwa produktu: Knorr Fix Chrupiący Kurczak Czosnek, numer partii: 527902C93, data przydatności do spożycia: 30.04.2027.
Nazwa produktu: Knorr Żelatyna 6X800 g, numer partii: 528320C93, data przydatności do spożycia: 31.10.2028.
Nazwa produktu: Knorr Zupa Krem z Kurek 6X1 kg, numer partii: 528220C93, data przydatności do spożycia: 31.01.2027.
Nazwa produktu: Knorr Zupa Żurek 6X1.4 kg, numer partii: 528016C93, data przydatności do spożycia: 03.10.2026.
Nazwa produktu: Knorr Delikat Przyprawa Uniwersalna 1X3 kg, numer partii: 528117C93, data przydatności do spożycia: 30.04.2027.
Unilever Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofywanie wyżej wskazanych partii produktów, wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży oraz blokady zapasów - dodaje Główny Inspektorat Sanitarny. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktów.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać partii produktów określonych w niniejszym komunikacie - ostrzega GIS.