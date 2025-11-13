Mnóstwo produktów znika ze sklepów. Mogą zawierać metal. GIS podał listę

W czwartek rano informowaliśmy o wycofaniu przez sieć sklepów Lidl dwóch produktów marki Knorr. Kilka godzin później Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, z którego wynika, że na polskim rynku znajduje się zdecydowanie więcej produktów spod szyldu Knorra, które mogą być zanieczyszczone fragmentami metalu lub gumy.