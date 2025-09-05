Mocne skecze gwiazd Polsatu. Klinika Skeczów Męczących wraca na scenę
Polsat zaprasza widzów na wyjątkową, wakacyjną odsłonę kultowego programu "Klinika Skeczów Męczących". W nowej, pikantnej oprawie show zagwarantuje solidną porcję bezkompromisowego humoru, który rozprawi się z letnią nudą i rozbawi do łez. Kto wystąpi?
"Kabaret na żywo. Letnia Klinika Skeczów Męczących"
Na scenie pojawi się ścisła elita polskiego kabaretu. Gospodarze wydarzenia - Kabaret Skeczów Męczących- zaprosili do współpracy znakomitych gości: Paranienormalnych, Kabaret K2, Kabaret Rewers, Kabaret Czesuaf, a także artystów znanych z wielkiego ekranu i telewizji: Olgę Łasak, Michała Paszczyka, Mariusza Kałamagę, Andrzeja Młynarczyka i Tomasza Oświecińskiego.
Publiczność może spodziewać się bezlitosnych skeczy, które bez ogródek prześwietlą politykę, show-biznes i popkulturę. W programie znajdzie się świeże spojrzenie na najnowsze afery, głośne skandale i internetowe hity - wszystko w formie, która nie pozostawi nikogo obojętnym.
"Letnia Klinika Skeczów Męczących" to rozrywka na najwyższym poziomie - pełna improwizacji, parodii i ciętych ripost.
Letnia Klinika Skeczów Męczących już 6 września o 19:55 tylko w Polsacie!