"Kabaret na żywo. Letnia Klinika Skeczów Męczących"

Na scenie pojawi się ścisła elita polskiego kabaretu. Gospodarze wydarzenia - Kabaret Skeczów Męczących- zaprosili do współpracy znakomitych gości: Paranienormalnych, Kabaret K2, Kabaret Rewers, Kabaret Czesuaf, a także artystów znanych z wielkiego ekranu i telewizji: Olgę Łasak, Michała Paszczyka, Mariusza Kałamagę, Andrzeja Młynarczyka i Tomasza Oświecińskiego.

„Kabaret na żywo. Letnia Klinika Skeczów Męczących” Polsat

Publiczność może spodziewać się bezlitosnych skeczy, które bez ogródek prześwietlą politykę, show-biznes i popkulturę. W programie znajdzie się świeże spojrzenie na najnowsze afery, głośne skandale i internetowe hity - wszystko w formie, która nie pozostawi nikogo obojętnym.

„Kabaret na żywo. Letnia Klinika Skeczów Męczących” Polsat

"Letnia Klinika Skeczów Męczących" to rozrywka na najwyższym poziomie - pełna improwizacji, parodii i ciętych ripost.

Letnia Klinika Skeczów Męczących już 6 września o 19:55 tylko w Polsacie!

