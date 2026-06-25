Możesz zdecydować, co widzisz w Google. I zacząć od Kobieta Interia
Wyobraź sobie, że wpisujesz w Google coś zupełnie zwyczajnego: "jak się wyspać", "co gotować latem", "dlaczego ciągle jestem zmęczona". Klikasz. Przewijasz. Szukasz. A teraz wyobraź sobie, że odpowiedzi, które widzisz jako pierwsze, pochodzą z miejsca, które znasz i któremu ufasz. To już nie scenariusz, to nowa funkcja Google.
Spis treści:
- Mała zmiana, duża różnica
- Co się dzieje, gdy wybierzesz Kobieta Interia?
- Dlaczego to ma sens i warto skorzystać z tej opcji?
- Jak to zrobić (to zajmuje kilkanaście sekund)?
- Nowa funkcja Google - co dalej?
Mała zmiana, duża różnica
Do tej pory było prosto: Google decydował za ciebie. Algorytm wybierał artykuły, które uznawał za najważniejsze, szybkie, popularne, "odpowiednie". Ty tylko scrollowałaś. Teraz możesz zrobić coś więcej. Google wprowadził funkcję Preferowane źródła i po raz pierwszy oddaje część tej decyzji w ręce użytkowników. Możesz wskazać serwisy, które chcesz widzieć częściej. Tak po prostu: jednym kliknięciem. Zmiana będzie widoczna od razu.
Co się dzieje, gdy wybierzesz Kobieta Interia?
W praktyce to drobiazg. W codziennym korzystaniu z Internetu, ogromna różnica. Kiedy oznaczysz Kobieta Interia jako ulubione źródło:
- nasze artykuły zaczynają pojawiać się wyżej w Google
- zobaczysz je szybciej i nie będziesz tracić czasu na "przekopywanie się" przez dziesiątki wyników wyszukiwania
- trafiają też do nowej sekcji "Z Twoich źródeł"
To trochę jak ustawienie własnego filtra na Internet. Nie zamyka cię w bańce, ale sprawia, że to, co ważne, trafia do ciebie pierwsze.
Dlaczego to ma sens i warto skorzystać z tej opcji?
Wszyscy mamy świadomość, że dziś największym problemem nie jest brak informacji, tylko ich nadmiar. Możliwość zadecydowania, co chcemy czytać sprawia, że widzimy treści, które realnie odpowiadają na nasze pytania, oszczędzamy tym samym czas i energię. Mamy też pewność, że otrzymamy wiedzę sprawdzoną, materiał przygotowany z należytą rzetelnością.
Jak to zrobić (to zajmuje kilkanaście sekund)?
Najprościej, kliknij w przycisk. Znajdziesz go w dwóch miejscach w każdym naszym artykule. Pod leadem i na końcu treści.
Klikasz. Otwiera się gotowe ustawienie z: kobieta.interia.pl. Zatwierdzasz. Koniec.
Klasycznie (przez Google)
- Wejdź na Google.pl
- Wpisz dowolne hasło, np. przepis na małosolne
- Znajdź sekcję "Najważniejsze artykuły"
- Kliknij
- Wpisz: kobieta interia
- Zapisz
Ręcznie
Wejdź: https://google.com/preferences/source. Dodaj: kobieta.interia.pl.
Nowa funkcja Google - co dalej?
Następnym razem, gdy będziesz szukać jakiejś informacji, Google nadal będzie ci pokazywał artykuły z innych serwisów, ale to Kobieta Interia będzie w wynikach wyżej.