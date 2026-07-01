Można już sprawdzić prognozowaną emeryturę. ZUS wyjaśnia, jak to zrobić
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu corocznej akcji udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, o ile wzrosły jego oszczędności w ZUS i jak według najnowszych danych będzie wyglądała emerytura.
ZUS udostępnia bardzo ważne dane ws. emerytury
W najnowszym komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazano, że w historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończono proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS.
Zakład przygotował ponad 12 mln 159 tys. Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonych (IOSKU) za 2025 r.
"Tak jak i we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy papierowej informacji do ubezpieczonych, a udostępniliśmy ją cyfrowo w naszej aplikacji mZUS, a jeśli ktoś woli wersję bardziej tradycyjną, z IOSKU można zapoznać się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS/eZUS" - przekazał Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów.
Ponad 12 mln 159 tys. zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które w ostatni weekend czerwca tego roku zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE/eZUS - dodano.
Należy pamiętać, że ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient.
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W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środków zgromadzonych na subkontach ubezpieczonych. Można się o tym przekonać wchodząc na profil ubezpieczonego na PUE ZUS/eZUS.
Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększyły się o 10,61 proc. "Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o prawie 472,9 mld zł" - wyjaśnia Paweł Jaroszek na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jak sprawdzić cyfrową informację o swojej emeryturze?
ZUS tłumaczy, że aby znaleźć informację o stanie swojego konta w aplikacji mZUS z pulpitu wystarczy wybrać zakładkę "ubezpieczenia i składki" a następnie "Twoja informacja o stanie konta w ZUS".
Aplikacja wyświetli ostatnią dostępną "Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS", czyli za 2025 r. Po wybraniu "pokaż PDF" wyświetli się pełna informacja, która zawiera m.in. kwotę odprowadzonych składek i prognozę emerytalną w różnych wariantach w zależności od wieku przejścia na emeryturę.
Chcąc znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE ZUS/eZUS wystarczy wejść w "Panel ubezpieczonego", wybrać zakładkę "informacje o stanie konta", a następnie "Informacja za 2025 r.".
Ponadto, jak poinformowano w komunikacie, wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 r. mieli ukończone 35 lat, otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS.
Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy - wyjaśniono na zus.pl.
ZUS podkreśla, że te wyliczenia to tylko prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w życiu decyzjami co do dalszej kariery zawodowej - dodano.
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